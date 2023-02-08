Мер Парижа проти виступу росіян на Олімпійських іграх 2024

Мер Парижа проти участі росіян в Олімпійських іграх-2024
Мер Парижа Анн Ідальго виступила проти виступу росіян на Олімпійських іграх 2024 року. За її словами, російській делегації не повинно бути, доки триває війна в Україні.
Про це повідомляє Верховна Рада України з посиланням на Reuters.
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Росії не повинно бути на Олімпійських іграх
"Немислимо для російських спортсменів марширувати як ні в чому не бувало, щоб делегація приїхала до Парижа для маршу, поки на Україну все ще сиплються бомби", — сказала мер Парижа.
Ідальго запропонував російським спортсменам приїхати до Парижа на Ігри з 26 липня по 11 серпня у складі створеної МОК команди біженців, виступаючи проти участі російських спортсменів як нейтральні, як це було на попередніх Олімпійських іграх.
"Ми не збираємося влаштовувати марш країни, доки вона нападає на іншу, і діяти так, ніби нічого не відбувається. Я не прихильник присутності російської делегації, доки йде війна", — уточнила вона.
Нагадаємо, що президент Латвії Егілс Левітс виступив проти можливої участі російських спортсменів в Олімпійських іграх-2024.
Егілс Левітс прокоментував можливість участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх у Парижі. Він вважає неприпустимим таке рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК).