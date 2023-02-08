Мер Парижа проти виступу росіян на Олімпійських іграх 2024

Мер Парижа Анн Ідальго

Мер Парижа Анн Ідальго виступила проти виступу росіян на Олімпійських іграх 2024 року. За її словами, російській делегації не повинно бути, доки триває війна в Україні.

Про це повідомляє Верховна Рада України з посиланням на Reuters.

Росії не повинно бути на Олімпійських іграх

"Немислимо для російських спортсменів марширувати як ні в чому не бувало, щоб делегація приїхала до Парижа для маршу, поки на Україну все ще сиплються бомби", — сказала мер Парижа.

Ідальго запропонував російським спортсменам приїхати до Парижа на Ігри з 26 липня по 11 серпня у складі створеної МОК команди біженців, виступаючи проти участі російських спортсменів як нейтральні, як це було на попередніх Олімпійських іграх.

"Ми не збираємося влаштовувати марш країни, доки вона нападає на іншу, і діяти так, ніби нічого не відбувається. Я не прихильник присутності російської делегації, доки йде війна", — уточнила вона.

Нагадаємо, що президент Латвії Егілс Левітс виступив проти можливої участі російських спортсменів в Олімпійських іграх-2024.

Егілс Левітс прокоментував можливість участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх у Парижі. Він вважає неприпустимим таке рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК).