Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "Арсенал" втратив очки у матчі з "Брентфордом": як зіграв Зінченко arrow

"Арсенал" втратив очки у матчі з "Брентфордом": як зіграв Зінченко

11 лютого 2023 19:04
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Арсенал не зміг обіграти Брентфорд — Зінченко мало не забив два голи
"Каноніри" змарнували шанс перемогти суперника на своєму полі
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

У рамках 23 туру англійської Прем'єр-ліги "Арсенал" прийняв "Брентфорд" на "Емірейтс". У матчі з непоступливим суперником "канонірам" потрібно було набрати три очки.

Українець Олександр Зінченко вийшов на поле у стартовому складі столичної команди, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Минулого туру команда Мікеля Артети несподівано програла "Евертону". На щастя для "Арсеналу", "Манчестер Сіті" не скористався шансом наблизитися до лідера турнірної таблиці й теж поступився ("Тоттенгему". — Ред).

Це була друга поразка поспіль для "канонірів". Уболівальники турбуються про те, що "Арсенал" "видохся", оскільки команда майже не має кадрового резерву. Матч із "Брентфордом" продемонстрував, що це твердження частково є правильним.

"Арсенал" — "Брентфорд" — 1:1 (0:0)

Голи: Троссард, 66 — Тоуні, 74

"Арсенал": Рамсдейл — Уайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Парті, Едегор, Джака — Сака, Нкетія, Мартінеллі (Троссард, 61).

Запасні: Тернер, Томіясу, Холдинг, Тірні, Ківер, Вієйра, Жоржіньо, Козьє-Дюберрі.

Тренер: Мікель Артета.

"Брентфорд": Райя — Айєр, Піннок, Мі — Расмуссен, Ньоргор, Єнсен, Янельт (Вісса, 69), Генрі — Тоуні (Шаде, 90+5), Мбемо (Да Сілва, 69).

Запасні: Кокс, Йоргенсен, Хіки, Дамсгор, Баптіст, Льюїс-Поттер.

Тренер: Томас Франк.

Команди розпочали цей поєдинок дуже активно. Суперники обмінялися моментами, після чого мало не забив Зінченка. Олександр отримав м'яч на ударній позиції після помилки суперника в обороні, але трохи не влучив у ворота воріт "бджіл".

На 26-й хвилині Тоуні асистував Мбемо, який влучив у хрестовину воріт "канонірів". Незадовго до перерви комбінаційна атака лондонців могла призвести до гола, але Мартінеллі схибив із забійної позиції.

Другий тайм "Арсенал" почав впевненіше. Нкетіа та Сака мали вивести команду вперед. Однак це зробив Троссард, який вийшов на заміну, який на 66-й хвилині забив перший гол за свою нову команду. Сака обігрався з Едегором, прострілив у штрафний майданчик уздовж воріт на Троссарда, а Леандро спокійно пробив з кількох метрів, 1:0.

Проте господарі поля недовго раділи. На 73-й хвилині у штрафному майданчику "Арсеналу" виникла плутанина після розіграшу стандартного положення. у штрафному майданчику "Арсенала" після подачі зі стандарту. Серія рикошетів призвела до того, що м'яч відскочив на лівий кут воротарського майданчика. Нергор відпасував на Тоуні, який з метра був точний, 1:1.

Команда Артети притиснула суперника до воріт, Зінченко втратив ще один шанс забити. Потім свій момент упустив Нкетіа. "Арсенал" знову втратив очки, а значить криза в грі команди все ж таки є. Залишається дочекатися результату матчу "Манчестер Сіті" — "Астон Вілла".

Нагадаємо, форварда збірної Англії Маркуса Рашфорда було визнано винним у правопорушенні, яке він скоїв ще минулого року. Футболіста "Манчестер Юнайтед" було зупинено поліцією за перевищення швидкості.

А захисник збірної України Ілля Забарний не може дебютувати за "Борнмут". Головний тренер команди розповів, чому молодий футболіст не зіграє проти "Ньюкаслу".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

23:57 Зеленський створив військову адміністрацію у Чернігові: є указ

23:50 NaVi завершили престижний турнір IEM з кіберспорту в Катовіце у ТОП-4

23:36 РФ почала свій великий наступ, але є великі проблеми, — Данілов

23:30 Поляки почали гірше ставитися до українських біженців

Термінова новина

23:29 Окупанти обстрілюють Харків: повідомляють про сильні вибухи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:12 Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість жертв перевищила 25 тис. осіб

Новина з відео

23:00 Мадридський "Реал" виграв Клубний чемпіонат світу: як зіграв Лунін

22:48 Прем'єр Грузії звинувачує Україну в намірі перекинути війну на їхню територію

22:22 Зеленський звільнив заступника Нацгвардії Руслана Дзюбу: деталі

Новина з фото

22:05 Олександр Гвоздик хоче забрати чемпіонські пояси росіян Артура Бетербієва та Дмитра Бівола

Новина з відео

23:00 Мадридський "Реал" виграв Клубний чемпіонат світу: як зіграв Лунін

Новина з відео

21:10 Тренер "Арсенала" Артета оцінив гру з "Брентфордом": Зінченко міг принести три очки

Новина з відео

19:45 Зважування перед боєм Вихриста: які шанси в українця на перемогу

Новина з відео

18:20 Зеленський анонсував нові кроки РНБО у захисті України від тих, хто працював на рф

Новина з відео

18:00 Чи потрібні українським книгарням книжки російською мовою: думка одеситів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 12 лютого: Дівам — нові знання, Водоліям — самоаналіз

Новина з відео

17:48 Могилевська переспівала свій хіт "Любила" українською: кому присвятила нову версію

Новина з відео

16:58 На Київщині чоловік напав на продавчиню магазину: його затримали з рюкзаком гранат

Новина з відео

16:36 В Україні вшановують пам'ять загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині

Новина з відео

14:45 У Туреччині дрон зафіксував гігантську тріщину після потужного землетрусу

18:00 Знайдено новий спосіб перенаправляти удари блискавок — і це лазери

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 50-й. Ворожих морпіхів розгромили

Ексклюзив

18:05 Росія продовжить ракетні атаки щонайменше до весни: подробиці потужного удару за 10 лютого

Ексклюзив

18:00 "Будуть зміни в Кабміні, скандали з посадовцями та депутатами": політконсультант Владислав Станков про корупцію

09:14 Наскільки у Харкові за рік подешевшало житло

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:00 Довга дорога до справедливості: чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну

Ексклюзив

21:49 Потужне турне Зеленського в ЄС: підсумки візиту і зустрічей із найвпливовішими політиками

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

17:19 США сигналізують про довгострокову підтримку України

Ексклюзив

17:10 І нагодують, й обігріють: пічки-буржуйки від одеських волонтерів, які розроблено для передової

Актуальне по темі

None 11 Лютий 23:56

Зеленський створив військову адміністрацію у Чернігові: є указ

None 11 Лютий 21:41

NaVi завершили престижний турнір IEM з кіберспорту в Катовіце у ТОП-4

None 11 Лютий 23:34

РФ почала свій великий наступ, але є великі проблеми, — Данілов

None 11 Лютий 23:30

Поляки почали гірше ставитися до українських біженців

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB