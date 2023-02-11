Арсенал не зміг обіграти Брентфорд — Зінченко мало не забив два голи

"Каноніри" змарнували шанс перемогти суперника на своєму полі

У рамках 23 туру англійської Прем'єр-ліги "Арсенал" прийняв "Брентфорд" на "Емірейтс". У матчі з непоступливим суперником "канонірам" потрібно було набрати три очки.

Українець Олександр Зінченко вийшов на поле у стартовому складі столичної команди, повідомляє портал Новини.LIVE.

Минулого туру команда Мікеля Артети несподівано програла "Евертону". На щастя для "Арсеналу", "Манчестер Сіті" не скористався шансом наблизитися до лідера турнірної таблиці й теж поступився ("Тоттенгему". — Ред).

Це була друга поразка поспіль для "канонірів". Уболівальники турбуються про те, що "Арсенал" "видохся", оскільки команда майже не має кадрового резерву. Матч із "Брентфордом" продемонстрував, що це твердження частково є правильним.

"Арсенал" — "Брентфорд" — 1:1 (0:0)

Голи: Троссард, 66 — Тоуні, 74

"Арсенал": Рамсдейл — Уайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Парті, Едегор, Джака — Сака, Нкетія, Мартінеллі (Троссард, 61).

Запасні: Тернер, Томіясу, Холдинг, Тірні, Ківер, Вієйра, Жоржіньо, Козьє-Дюберрі.

Тренер: Мікель Артета.

"Брентфорд": Райя — Айєр, Піннок, Мі — Расмуссен, Ньоргор, Єнсен, Янельт (Вісса, 69), Генрі — Тоуні (Шаде, 90+5), Мбемо (Да Сілва, 69).

Запасні: Кокс, Йоргенсен, Хіки, Дамсгор, Баптіст, Льюїс-Поттер.

Тренер: Томас Франк.

Команди розпочали цей поєдинок дуже активно. Суперники обмінялися моментами, після чого мало не забив Зінченка. Олександр отримав м'яч на ударній позиції після помилки суперника в обороні, але трохи не влучив у ворота воріт "бджіл".

На 26-й хвилині Тоуні асистував Мбемо, який влучив у хрестовину воріт "канонірів". Незадовго до перерви комбінаційна атака лондонців могла призвести до гола, але Мартінеллі схибив із забійної позиції.

Другий тайм "Арсенал" почав впевненіше. Нкетіа та Сака мали вивести команду вперед. Однак це зробив Троссард, який вийшов на заміну, який на 66-й хвилині забив перший гол за свою нову команду. Сака обігрався з Едегором, прострілив у штрафний майданчик уздовж воріт на Троссарда, а Леандро спокійно пробив з кількох метрів, 1:0.

Battling for the opener 💪



🔴 0-0 🔵 (29) pic.twitter.com/QcCZCIbCMc — Arsenal (@Arsenal) February 11, 2023

Проте господарі поля недовго раділи. На 73-й хвилині у штрафному майданчику "Арсеналу" виникла плутанина після розіграшу стандартного положення. у штрафному майданчику "Арсенала" після подачі зі стандарту. Серія рикошетів призвела до того, що м'яч відскочив на лівий кут воротарського майданчика. Нергор відпасував на Тоуні, який з метра був точний, 1:1.

Команда Артети притиснула суперника до воріт, Зінченко втратив ще один шанс забити. Потім свій момент упустив Нкетіа. "Арсенал" знову втратив очки, а значить криза в грі команди все ж таки є. Залишається дочекатися результату матчу "Манчестер Сіті" — "Астон Вілла".

Нагадаємо, форварда збірної Англії Маркуса Рашфорда було визнано винним у правопорушенні, яке він скоїв ще минулого року. Футболіста "Манчестер Юнайтед" було зупинено поліцією за перевищення швидкості.

А захисник збірної України Ілля Забарний не може дебютувати за "Борнмут". Головний тренер команди розповів, чому молодий футболіст не зіграє проти "Ньюкаслу".