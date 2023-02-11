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"Арсенал" потерял очки в матче с "Брентфордом": как сыграл Зинченко

11 февраля 2023 19:04
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Арсенал не смог обыграть Брентфорд — Зинченко едва не забил два гола
"Канониры" упустили победу над "пчелами" на своем поле
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" принял "Брентфорд" на "Эмирэйтс". В матче с неуступчивым соперником "канонирам" было необходимо набрать три очка. 

Украинец Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе столичной команды, сообщает портал Новини.LIVE

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В прошлом туре команда Микеля Артеты неожиданно проиграла "Эвертону". К счастью для "Арсенала", "Манчестер Сити" не воспользовался шансом приблизиться к лидеру турнирной таблицы и тоже уступил ("Тоттенхэму". — Ред). 

Это было второе поражение подряд для "канониров". Болельщики беспокоятся о том, что "Арсенал" "выдохся", поскольку у команды почти нет кадрового резерва. Матч с "Брентфордом" продемонстрировал, что это утверждение отчасти является правильным. 

"Арсенал" — "Брентфорд" — 1:1 (0:0) 

Голы: Троссард, 66 — Тоуни, 74 

"Арсенал": Рамсдейл — Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко — Парти, Эдегор, Джака — Сака, Нкетия, Мартинелли (Троссард, 61). 

Запасные: Тернер, Томиясу, Холдинг, Тирни, Кивер, Виейра, Жоржиньо, Козье-Дюберри. 

Тренер: Микель Артета. 

"Брентфорд": Райя — Айер, Пиннок, Ми — Расмуссен, Ньоргор, Йенсен, Янельт (Висса, 69), Генри — Тоуни (Шаде, 90+5), Мбемо (Да Силва, 69). 

Запасные: Кокс, Йоргенсен, Хики, Дамсгор, Баптист, Льюис-Поттер. 

Тренер: Томас Франк. 

Команды начали этот поединок очень активно. Соперники обменялись моментами, после чего чуть не забил Зинченко. Александр получил мяч на ударной позиции после ошибки соперника в обороне, но немного не попал в створ ворот "пчел". 

На 26-й минуте Тоуни ассистировал Мбемо, который попал в крестовину ворот "канониров". Незадолго до перерыва комбинационная атака лондонцев могла привести к голу, но Мартинелли промахнулся из убойной позиции. 

Второй тайм "Арсенал" начал более уверенно. Нкетиа и Сака должны были вывести команду вперед. Однако это сделал вышедший на замену Троссард, который на 66-й минуте забил первый гол за свою новую команду. Сака обыгрался с Эдегором, прострелил в штрафную вдоль ворот на Троссарда, а Леандро спокойно пробил с нескольких метров, 1:0. 

Однако хозяева поля недолго радовались. На 73-й минуте в штрафной "Арсенала" возникла неразбериха после розыгрыша стандартного положения. в штрафной "Арсенала" после подачи со стандарта. Серия рикошетов привела к тому, что мяч отскочил на левый угол вратарской. Нергор отпасовал на Тоуни, который с метра был точен, 1:1. 

Команда Артеты прижала соперника к воротам, Зинченко упустил еще один шанс забить. Потом свой момент упустил Нкетиа. "Арсенал" снова потерял очки, а значит кризис в игре команды все же есть. Остается дождаться результат матча "Манчестер Сити" — "Астон Вилла". 

Напомним, форвард сборной Англии Маркус Рашфорд был признан виновным в правонарушении, которое он совершил еще в прошлом году. Футболист "Манчестер Юнайтед" был остановлен полицией за превышение скорости. 

А защитник сборной Украины Илья Забарный не может дебютировать за "Борнмут". Главный тренер команды рассказал, почему молодой футболист не сыграет против "Ньюкасла". 

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