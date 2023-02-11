Мікель Артета розповів, чому Арсенал не переміг Брентфорд

Наставник лондонців скаржиться на гру при стандартах

Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета підбив підсумки матчу з "Брентфордом", в якому лідери АПЛ не зуміли перемогти (1:1). "Канонири" втратили перемогу наприкінці матчу.

Коментар тренера з післяматчевої пресконференції в матеріалі Новини.LIVE.

"Це був справді дуже важкий матч. Ми знали, що так буде. Треба віддати належне суперникові. Однак, я вважаю, що ми домінували та мали гарні моменти. Нам вдалося забити проти дуже низького блоку, в якому діяв "Брентфорд". Потім вони перебудували гру американські гірки, що спрацювало", — каже Артета.

Гру Зінченко, який отримав високий бал від місцевих ЗМІ, іспанець не коментував. Український захисник отримав оцінку 7,0 від аналітичного порталу WhoScored.

Протягом гри 26-річний українець зробив 110 дотиків до м'яча та виконав 77 із 87 точних передач (відсоток точності склав — 89). Зінченко 2 рази відібрав м'яч, зробив 2 ключові передачі, виконав 4 навіси, 3 рази пробив по воротах гостей та виграв 5 єдиноборств.

Водночас він відзначив Троссарда, адже той забив одразу після виходу на заміну.

"Я радий за Троссарда, команда також, тому що він той гравець, який може вирішувати великі моменти. Гадаю, він добре зіграв. Ми можемо використати його талант, це сміливий гравець, навіть коли гра перебуває під тиском", — додав Мікель.

Однією з причин втрати очок тренер вважає помилки при стандартах.

"Ми хочемо вдосконалюватись у всіх областях. Ми є третьою командою за кількістю оборонних стандартів. Ми хочемо бути найкращими, і ми обговорили це сьогодні, тому що це їхня найсильніша сторона. Я думав, що ми контролювали їх, бо думали, що вони будуть в офсайді, але це не так", — зазначив коуч.

Битва з "Ман Сіті"

Попереду у команди один з надважливих матчів у боротьбі за чемпіонство — зустріч із "Манчестер сіті". Підопічні Пепа Гвардіоли посідають другу сходинку та відстають від "Арсенала" на 6 очок.

"Перемога — це про невелику перевагу. Коли ти виграєш, робиш це з невеликим запасом. Але якщо це не вдається, то ти поступаєшся. Тепер на нас чекає ще один великий матч проти "Манчестер Сіті". Будемо готуватися. Це буде ще одна велика та відмінна гра", — сказав Артета.

Уболівальники турбуються про те, що "Арсенал" "видохся", оскільки команда майже не має кадрового резерву. Матч із "Брентфордом" продемонстрував, що це твердження частково є правильним.

Головний тренер лондонського "Челсі" Грем Поттер назвав позитивні моменти у грі своєї команди, яка не зуміла взяти гору над "Вест Гемом" у матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги та висловився про Михайла Мудрика.