Грем Поттер оцінив гру Михайла Мудрика у матчі Челсі проти Вест Гема

Новачки "синіх" створили низку небезпечних моментів біля воріт суперника

Головний тренер лондонського "Челсі" Грем Поттер назвав позитивні моменти у грі своєї команди, яка не зуміла взяти гору над "Вест Гемом" у матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Українець Михайло Мудрик провів на полі 67 хвилин, повідомляє портал Новини.LIVE.

Прогрес у грі "Челсі"

"Челсі" забив "молотобійцям" три голи у першому таймі. Однак два з них, які опинилися на рахунку Кая Хаверца, не були зараховані через положення "поза грою". "Вест Гем" зумів зрівняти рахунок ще до перерви, а в другому таймі створив низку моментів біля воріт Кепи. Господарі поля навіть змогли забити, але і їхній гол не було зараховано через офсайд.

"Глядачі могли побачити позитивні моменти у нашій грі, особливо у першому таймі. Для нас це був крок уперед порівняно з попереднім матчем, але нам є куди рухатися далі.

Ми налаштовуємо хлопців на швидкісний, атакуючий футбол. Необхідно підтримувати високий темп із першої до останньої хвилини. Це серйозний виклик для нас, але я бачу, що команда здатна на подібну гру", — розповів Грем Поттер.

Як зіграли новачки "Челсі"?

Наставник "Челсі" закликав уболівальників шукати позитивні моменти у матчі. Він вважає, що його команді нема на що скаржитися. Пропущений гол тренер назвав "не обов'язковим" і пообіцяв, що позитиву у грі "синіх" побільшає.

"Це здається дрібницями, але крок за кроком ми вибудовуємо сильну команду. Ми повинні продовжувати працювати. Сьогодні новачки створили кілька хороших моментів в атаці. Хлопці тільки адаптуються в Прем'єр-лізі, вони стануть набагато сильнішими", — пообіцяв Грем Поттер.

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