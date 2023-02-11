Грэм Поттер оценил игру Михаила Мудрика в матче Челси против Вест Гэма

Главный тренер "Челси" прокомментировал ничью с "Вест Хэмом": что сказал о Мудрике
Главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер назвал положительные моменты в игре своей команды, которая не сумела взять верх над "Вест Хэмом" в матче 23-го тура английской Премьер-лиги.
Украинец Михаил Мудрик провел на поле 67 минут, сообщает портал Новини.LIVE.
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Прогресс в игре "Челси"
"Челси" забил "молотобойцам" три гола в первом тайме. Однако два из них, которые оказались на счету Кая Хаверца, не были засчитаны из-за положения "вне игры". "Вест Хэм" сумел сравнять счет еще до перерыва, а во втором тайме создал ряд моментов у ворот Кепы. Хозяева поля даже смогли забить, но и их гол не был засчитан из-за офсайда.
A bright start! 👊 pic.twitter.com/7U74zfTDwA— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 11, 2023
"Зрители могли увидеть положительные моменты в нашей игре, особенно в первом тайме. Для нас это был шаг вперед по сравнению с предыдущим матчем, но нам есть куда двигаться дальше.
Мы настраиваем парней на скоростной, атакующий футбол. Необходимо поддерживать высокий темп с первой до последней минуты. Это серьезный вызов для нас, но я вижу, что команда способна на подобную игру", — рассказал Грэм Поттер.
Как сыграли новички "Челси"?
Наставник "Челси" призвал болельщиков искать позитивные моменты в матче. Он считает, что его команде не на что жаловаться. Пропущенный гол тренер назвал "не обязательным" и пообещал, что позитива в игре "синих" станет больше.
"Это кажется мелочами, но шаг за шагом мы выстраиваем сильную команду. Мы должны продолжать работать. Сегодня новички создали несколько хороших моментов в атаке. Ребята только адаптируются в Премьер-лиге, они станут гораздо сильнее", — пообещал Грэм Поттер.
Onto Wednesday. 🤝 pic.twitter.com/N2qeziQEkC— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 11, 2023
Напомним, форвард сборной Англии Маркус Рашфорд был признан виновным в правонарушении, которое он совершил еще в прошлом году. Футболист "Манчестер Юнайтед" был остановлен полицией за превышение скорости.
А защитник сборной Украины Илья Забарный не может дебютировать за "Борнмут". Главный тренер команды рассказал, почему молодой футболист не сыграет против "Ньюкасла".