Грэм Поттер оценил игру Михаила Мудрика в матче Челси против Вест Гэма

Новички "синих" создали ряд опасных моментов у ворот соперника

Главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер назвал положительные моменты в игре своей команды, которая не сумела взять верх над "Вест Хэмом" в матче 23-го тура английской Премьер-лиги.

Украинец Михаил Мудрик провел на поле 67 минут, сообщает портал Новини.LIVE.

Прогресс в игре "Челси"

"Челси" забил "молотобойцам" три гола в первом тайме. Однако два из них, которые оказались на счету Кая Хаверца, не были засчитаны из-за положения "вне игры". "Вест Хэм" сумел сравнять счет еще до перерыва, а во втором тайме создал ряд моментов у ворот Кепы. Хозяева поля даже смогли забить, но и их гол не был засчитан из-за офсайда.

"Зрители могли увидеть положительные моменты в нашей игре, особенно в первом тайме. Для нас это был шаг вперед по сравнению с предыдущим матчем, но нам есть куда двигаться дальше.

Мы настраиваем парней на скоростной, атакующий футбол. Необходимо поддерживать высокий темп с первой до последней минуты. Это серьезный вызов для нас, но я вижу, что команда способна на подобную игру", — рассказал Грэм Поттер.

Как сыграли новички "Челси"?

Наставник "Челси" призвал болельщиков искать позитивные моменты в матче. Он считает, что его команде не на что жаловаться. Пропущенный гол тренер назвал "не обязательным" и пообещал, что позитива в игре "синих" станет больше.

"Это кажется мелочами, но шаг за шагом мы выстраиваем сильную команду. Мы должны продолжать работать. Сегодня новички создали несколько хороших моментов в атаке. Ребята только адаптируются в Премьер-лиге, они станут гораздо сильнее", — пообещал Грэм Поттер.

Напомним, форвард сборной Англии Маркус Рашфорд был признан виновным в правонарушении, которое он совершил еще в прошлом году. Футболист "Манчестер Юнайтед" был остановлен полицией за превышение скорости.

А защитник сборной Украины Илья Забарный не может дебютировать за "Борнмут". Главный тренер команды рассказал, почему молодой футболист не сыграет против "Ньюкасла".