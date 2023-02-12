Марсель переміг, але втратив гравці — Ігор Тудор підбив підсумки гри

Алексіс Санчес приніс "Олімпіку" чергову перемогу на виїзді

Головний тренер "Марселя" Ігор Тудор похвалив своїх підопічних за перемогу, яку вони здобули над "Клермоном" (0:2) у матчі 23-го туру французької Ліги 1.

Дубль Алексіса Санчеса приніс "Олімпіку" три очки, повідомляє портал Новини.LIVE.

"Марсель" мав ігрову та територіальну перевагу у гостьовому поєдинку з "Клермоном". Гостям вдалося забити по голу наприкінці кожного з таймів.

Українець Руслан Маліновський заробив у матчі проти "Клермона" пенальті. Після його удару зі штрафного один із футболістів суперника зіграв рукою біля своїх воріт. Після перегляду відеоповтору цього моменту головний суддя призначив пенальті. Його реалізував Алексіс Санчес.

"Дуже важлива перемога для нашої команди. "Марсель" набрав три очки та втримався на другому місці у турнірній таблиці. Хоча поле було непридатним для гри у футбол, мої хлопці продемонстрували характер.

Я не можу пояснити, на чому ґрунтується наша переможна серія матчів на виїзді. Це лише статистика. Головне полягає в якості нашої гри та спортивних принципах, які ми дотримуємося", — розповів Ігор Тудор.

Виїзна переможна серія "Марселя"

У рамках цього ж туру "ПСЖ" поступився "Монако", що дозволило "Марселю" наблизитися до лідера турнірної таблиці на відстані п'ять очок.

"Завжди важко грати три матчі протягом шести днів. Навантажуються не лише ноги, а й голова, коли бачиш, з якою інтенсивністю ми грали проти "ПСЖ" у середу.

Дуже шкода, що Самюель Жіґо отримав травму. Сподіваюся, вона не надто серйозна. Після поглибленого обстеження знатимемо напевно", — пояснив Ігор Тудор.

Нагадаємо, мадридський "Реал" переміг у фіналі клубного чемпіонату світу з футболу, обігравши у гольовій перестрілці "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії. Цей успіх став подарунком на день народження українському воротареві Андрію Луніну.