Александр Гвоздик одержал первую победу по возвращении в ринг

Украинец одержал 18 победу в профессиональном боксе

Украинский боксер Александр Гвоздик одержал свою первую за три последних года победу. Бывший чемпион мира по версии WBC на вечере бокса в США доминировал над Жозуэ Обандо.

Украинец сумел победить соперника по очкам, сообщает портал Новини.LIVE.

35-летний Александр Гвоздик (17–1, 14 КО) в ночь с 11 на 12 февраля отпраздновал свое возвращение в профессиональный бокс победой над Жозуэ Обандо (20–34–2, 15 КО) в американском городе Помона. На вечере бокса украинец взял верх над мексиканским противником по очкам.

Подробности боя украинца

У соперника Гвоздика был и остается отрицательный рекорд боев. Изначально Александр должен был боксировать с другим противником — аргентинцем Хорхе Мирандой, однако менее чем за сутки до поединка состоялась неожиданная замена.

Она не получилась убедительной, но важно другое. Александр Гвоздик триумфально вернулся на ринг спустя три года и одержал 18-я победу в профессиональном боксе.

Матч состоял из шести раундов, он прошел в промежуточном весе. На взвешивании Гвоздик показал 83,9 кг, Обандо весил 86,9 кг. Украинец доминировал на ринге, но не сумел отправить противника в нокдаун и победить досрочно. Матчи прошел в спокойной темпе и продлился все отведенные шесть раундов. В итоге все трое судей единогласным решением признали победителем Александра Гвоздика.

В последний раз украинец выходил на ринг еще в октябре 2019 года. Он досрочно уступил россиянину Артуру Бетербиеву. Вскоре после этого Гвоздик объявил о завершении карьеры. О его возвращении на ринг стало известно меньше месяца назад.

Напомним, другой украинец — Виктор Вихрист — впервые проиграл на профессиональном ринге. Он уступил в США кубинцу Ленье Перо.