Александр Гвоздик одержал первую победу по возвращении в ринг

Александр Гвоздик успешно вернулся на ринг: победил после трехлетней паузы
Украинский боксер Александр Гвоздик одержал свою первую за три последних года победу. Бывший чемпион мира по версии WBC на вечере бокса в США доминировал над Жозуэ Обандо.
Украинец сумел победить соперника по очкам, сообщает портал Новини.LIVE.
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35-летний Александр Гвоздик (17–1, 14 КО) в ночь с 11 на 12 февраля отпраздновал свое возвращение в профессиональный бокс победой над Жозуэ Обандо (20–34–2, 15 КО) в американском городе Помона. На вечере бокса украинец взял верх над мексиканским противником по очкам.
Подробности боя украинца
У соперника Гвоздика был и остается отрицательный рекорд боев. Изначально Александр должен был боксировать с другим противником — аргентинцем Хорхе Мирандой, однако менее чем за сутки до поединка состоялась неожиданная замена.
Она не получилась убедительной, но важно другое. Александр Гвоздик триумфально вернулся на ринг спустя три года и одержал 18-я победу в профессиональном боксе.
Матч состоял из шести раундов, он прошел в промежуточном весе. На взвешивании Гвоздик показал 83,9 кг, Обандо весил 86,9 кг. Украинец доминировал на ринге, но не сумел отправить противника в нокдаун и победить досрочно. Матчи прошел в спокойной темпе и продлился все отведенные шесть раундов. В итоге все трое судей единогласным решением признали победителем Александра Гвоздика.
В последний раз украинец выходил на ринг еще в октябре 2019 года. Он досрочно уступил россиянину Артуру Бетербиеву. Вскоре после этого Гвоздик объявил о завершении карьеры. О его возвращении на ринг стало известно меньше месяца назад.
Напомним, другой украинец — Виктор Вихрист — впервые проиграл на профессиональном ринге. Он уступил в США кубинцу Ленье Перо.