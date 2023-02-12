Украинец Виктор Вихрист проиграл техническим нокаутом Ленье Перо

Украинский боксер уступил досрочно

Виктор Вихрист впервые проиграл на профессиональном ринге в Сан-Антонио, США. Основной кард шоу главного боя Рэй Варгас – О'Шаки Фостер открыл интригующий проспект-клеш в хевивейте в весе более 90,7 кг.

Подробности фиаско украинского боксера в материале Новини.LIVE

Выхрист сразу занял центр ринга. Конечно работал из-за джеба, не укладывался в удары, пытался вытащить кубинца на себя. В ответ Перо налегал на удары по корпусу и попал по солидному правому хуку.

Украинец агрессивно начал 2-й раунд, но пропустил кросс и успокоился. По-прежнему сильно не хватало движений головой, давал возможность сопернику проводить свой ленивый джеб.

Куда лучше Виктору удалась 3-я трехминутка. Он внимательнее следил за перемещениями Перо. Кубинец чуть не получил нокдаун – Вихрист потряс его за секунду до гонга левым чек-хуком.

WOW! @pero_lenier lands multiple BIG shots en route to 8th round stoppage over Faust 😱 #PeroFaust | #VargasFoster pic.twitter.com/ZDxhEuJQgO — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) February 12, 2023

Кубинец пошел в атаку в 4-м раунде, но затем снова отдал инициативу Выхристу. В 6-м раунде Перо пробил Виктору ниже пояса, а в 8-м раунде украинский боксер просто остановился. Вероятно сказалась работа кубинца по корпусу. Соперник бросился добивать и рефери остановил бой. Первое поражение Выхриста на профи-ринге.

Британский тяжеловес Энтони Джошуа не забыл о двух болезненных поражениях в боях с Александром Усиком . Бывший чемпион мира мечтает о новом реванше с украинцем.

"Реал" победил в финале клубного чемпионата мира по футболу, обыграв в голевой перестрелке "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. Этот успех стал подарком на день рождения украинскому вратарю Андрею Лунину, хотя тот впервые в составе "сливочных" пропустил 3 гола.