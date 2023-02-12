Украинец Виктор Вихрист проиграл техническим нокаутом Ленье Перо

Первое поражение Выхриста на профессиональном ринге: как проиграл украинец
Виктор Вихрист впервые проиграл на профессиональном ринге в Сан-Антонио, США. Основной кард шоу главного боя Рэй Варгас – О'Шаки Фостер открыл интригующий проспект-клеш в хевивейте в весе более 90,7 кг.
Подробности фиаско украинского боксера в материале Новини.LIVE
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Выхрист сразу занял центр ринга. Конечно работал из-за джеба, не укладывался в удары, пытался вытащить кубинца на себя. В ответ Перо налегал на удары по корпусу и попал по солидному правому хуку.
Украинец агрессивно начал 2-й раунд, но пропустил кросс и успокоился. По-прежнему сильно не хватало движений головой, давал возможность сопернику проводить свой ленивый джеб.
Куда лучше Виктору удалась 3-я трехминутка. Он внимательнее следил за перемещениями Перо. Кубинец чуть не получил нокдаун – Вихрист потряс его за секунду до гонга левым чек-хуком.
WOW! @pero_lenier lands multiple BIG shots en route to 8th round stoppage over Faust 😱 #PeroFaust | #VargasFoster pic.twitter.com/ZDxhEuJQgO— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) February 12, 2023
Кубинец пошел в атаку в 4-м раунде, но затем снова отдал инициативу Выхристу. В 6-м раунде Перо пробил Виктору ниже пояса, а в 8-м раунде украинский боксер просто остановился. Вероятно сказалась работа кубинца по корпусу. Соперник бросился добивать и рефери остановил бой. Первое поражение Выхриста на профи-ринге.
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