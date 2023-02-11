Ентоні Джошуа хоче битися з Олександром Усиком

Джошуа намагається домогтися організації третього поєдинку з українцем

Британський важкоатлет Ентоні Джошуа не забув про дві болючі поразки в боях з Олександром Усиком. Колишній чемпіон світу мріє про новий реванш з українцем.

Джошуа не виключає проведення нового поєдинку з Усіком, повідомляє iD Boxing.

33-річний Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) розповів про підготовку до реваншу з Олександром Усиком (20-0, 13 КО). Британець зізнався, що налаштовувався на найважливіший поєдинок у житті та продемонстрував у рингу найкращий бокс, на який був здатний.

"Вважаю, що перший бій з українцем я провів досить непогано. Можливо, цього вистачило б для перемоги над кимось іншим. Я побачив рівень, на який я мав піднятися.

До другого поєдинку я готувався зовсім інакше. Знав, що це буде головний бій у моєму житті. Я віддав на рингу все. Але Усик є неординарним та дуже сильним противником. Коли мені здавалося, що перемога близька, він пішов у атаку. Я програв останні раунди. Знав це ще до рішення суддів", — розповів Ентоні Джошуа.

Джошуа - Усик: частина третя

Британець шкодує, що поступився українцеві й вдруге. "Ей Джей" мріяв стати володарем поясів WBA, WBO, IBO та IBF, а тепер змушений шукати спосіб повернутися до когорти найкращих боксерів світу. Він виключає варіант проведення третього бою зі своїм старим суперником.

"Вам варто запитати Усика про це. Усі, хто хотів би побачити такий поєдинок, повинні поставити йому запитання. Він знає мою думку. Рішення тільки за українцем. Зараз він має шанс на великий бій, але я готовий почекати", — запевнив Ентоні. Джошуа.

Нагадаємо, український суперваговик Віктор Вихрист провів "битву поглядів" зі своїм новим суперником. Вже 12 лютого спортсмен вийде на ринг проти Леньє Перо.

Інший український боксер Олександр Гвоздик несподівано вирішив відновити кар'єру. Однак йому змінили суперника за добу до нового бою.