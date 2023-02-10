Віктор Вихрист провів битву поглядів з Леньє Перо

Вже 11 лютого українець знову вийде на ринг

Український боксер Віктор Вихрист відповів на запитання журналістів незадовго до бою з кубинським суперником Леньє Перо.

Спортсмени провели битву поглядів, повідомляє LuckyPunch.

30-річний український боксер у надважкій вазі Віктор Вихрист (11-0, 7 КО) готується до бою проти Леньє Перо (8-0, 5 KO). Поєдинок відбудеться в андеркарті протистояння у другій напівлегкій вазі між Реєм Варгасом та О'Шакі Фостером за вакантний титул чемпіона світу за версією WBC. Обидва бої заплановані на суботу, 11 лютого. Вони пройдуть у Сан-Антоніо.

Що сказав Вихрист?

"Мене чекає найважливіший поєдинок у моїй кар'єрі. Якщо я зможу перемогти Перо, це позитивно позначиться на подальших перспективах.

У 2018 році ще в аматорському статусі я боксував із братом Леньє. На той раз я програв по очках. Пам'ятаю, що це був сильний суперник, який чудово працював ногами. Я намагатимусь взяти реванш у його брата", - пообіцяв Віктор Вихрист.

Українець пояснив, що переможець цього бою зможе перейти до категорії елітних представників дивізіону. Вихрист не сумнівається, що на глядачів чекає цікаве та безкомпромісне протистояння.

В останньому поєдинку у грудні минулого року Віктор переміг американця Франкліна Лоуренса. У п'ятому раунді українець відправив американця до нокдауну, але той зумів продовжити бій. Перемога дісталася Вихристу за одностайним рішенням суддів.

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