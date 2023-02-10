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Український боксер отримав нового суперника: вийде на ринг не з тим, з ким планував

10 лютого 2023 13:40
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Олександр Гвоздик змушений змінити суперника
Новим суперником колишнього непереможного чемпіона стане мексиканець
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик вийде на ринг не з тим супротивником, з ким збирався боксувати.

Українець змушений провести поєдинок із мексиканським суперником, повідомляє Boxrec.

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35-річний Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) близький до повернення на ринг через три роки після рішення взяти паузу у професійній кар'єрі. Передбачалося, що 11 лютого українець вийде на ринг з аргентинцем Хорхе Мірандою (58-21, 22 КО).

Олександр Гвоздик

Хто став новим суперником Олександра Гвоздика

Проте незадовго до бою Олександр Гвоздик дізнався, що йому доведеться протистояти іншому боксерові. Новим суперником українця стане мексиканець Жозуе Обандо (20-34-2, 15 КО).

Поєдинок без чемпіонських поясів пройде, як і планувалося, 11 лютого в американському місті Помона. Бій відбудеться у рамках шоу TM Boxing та MarvNation Promotions.

Раніше Олександр Гвоздик повідомив, чому вирішив повернутись на ринг. Боксер зазначив, що у його житті не вистачало чогось важливого без поєдинків у рингу. Він планує повноцінне продовження кар'єри, але не хоче розпочинати важливі поєдинки.

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