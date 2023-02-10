Александр Гвоздик вынужден изменить соперника

Новым соперником бывшего непобедимого чемпиона станет мексиканец

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик выйдет на ринг не с тем противником, с кем собирался боксировать.

Украинец вынужден провести поединок с мексиканским соперником, сообщает Boxrec.

35-летний Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) близок к возвращению на ринг спустя три года после решения взять паузу в профессиональной карьере. Предполагалось, что 11 февраля украинец выйдет на ринг с аргентинцем Хорхе Мирандой (58-21, 22 КО).

Кто стал новым соперником Александра Гвоздика

Однако незадолго до боя Александр Гвоздик узнал, что ему придется противостоять другому боксеру. Новым соперником украинца станет мексиканец Жозуэ Обандо (20-34-2, 15 КО).

Поединок без чемпионских поясов на кону пройдет, как и планировалось, 11 февраля в американском городе Помона. Бой состоится в рамках шоу TM Boxing и MarvNation Promotions.

Ранее Александр Гвоздик сообщил, почему решил вернуться на ринг. Боксер отметил, что в его жизни не хватало чего-то важного без поединков в ринге. Он планирует полноценное продолжение карьеры, но не хочет начинать с важных поединков.

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