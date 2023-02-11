Энтони Джошуа хочет сразиться с Александром Усиком

Джошуа пытается добиться организации третьего поединка с украинцем

Британский тяжеловес Энтони Джошуа не забыл о двух болезненных поражениях в боях с Александром Усиком. Бывший чемпион мира мечтает о новом реванше с украинцем.

Джошуа не исключает проведение нового поединка с Усиком, сообщает iD Boxing.

33-летний Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) рассказал о подготовке к реваншу с Александром Усиком (20-0, 13 КО). Британец признался, что настраивался на самый важный поединок в жизни и продемонстрировал в ринге лучший бокс, на который был способен.

"Считаю, что первый бой с украинцем я провел достаточно неплохо. Возможно, этого хватило бы для победы над кем-то другим. Я увидел уровень, на который мне предстояло подняться.

Ко второму поединку я готовился совершенно иначе. Знал, что это будет главный бой в моей жизни. Я отдал на ринге совершенно все. Но Усик является неординарным и очень сильным противником. Когда мне казалось, что победа близка, он пошел в атаку. Я проиграл последние раунды. Знал это еще до решения судей", — рассказал Энтони Джошуа.

Джошуа — Усик: часть третья

Британец сожалеет, что уступил украинцу и во второй раз. "Эй Джей" мечтал стать обладателем поясов WBA, WBO, IBO и IBF, а теперь вынужден искать способ вернуться в когорту лучших боксеров мира. Он не исключает вариант проведения третьего боя со своим старым соперником.

"Вам стоит спросить Усика об этом. Все, кто хотел бы увидеть такой поединок, должны задать ему вопрос. Он знает мое мнение. Решение только за украинцем. Сейчас у него есть шанс на большой бой, но я готов подождать", — заверил Энтони Джошуа.

Напомним, украинский супертяж Виктор Выхрист провел "битву взглядов" со своим новым соперником. Уже 12 февраля спортсмен выйдет на ринг против Ленье Перо.

Другой украинский боксер, Александр Гвоздик, неожиданно решил возобновить карьеру. Однако ему поменяли соперника за сутки до нового боя.