Українець Віктор Вихрист програв технічним нокаутом Льоньє Перо

Український боксер поступився достроково

Віктор Вихрист вперше програв на професійному ринзі в Сан-Антоніо, США. Основний кард шоу головного бою Рей Варгас – О’Шакі Фостер відкрив інтригуючий проспект-клеш у хевівейті у вазі понад 90,7 кг.

Подробиці фіаско українського боксера в матеріалі Новини.LIVE.

Вихрист одразу зайняв центр рингу. Звичайно працював через джеб, не вкладався в удари, намагався витягнути кубинця на себе. У відповідь Перо налягав на удари по корпусу та влучив солідним правим хуком.

Українець агресивно розпочав 2-й раунд, але пропустив крос і заспокоївся. Як і раніше, сильно не вистачало рухів головою, давав можливість супернику проводити свій лінивий джеб.

Куди краще Віктору вдалася 3-а трихвилинка. Він уважніше стежив за переміщеннями Перо. Кубинець ледь не отримав нокдаун – Вихрист потряс його за секунду до гонгу лівим чек-хуком.

WOW!@pero_lenier lands multiple BIG shots en route to an 8th round stoppage over Faust 😱#PeroFaust | #VargasFoster pic.twitter.com/ZDxhEuJQgO — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) February 12, 2023

Кубинець пішов в атаку в 4-му раунді, але потім знов віддав ініціативу Вихристу. У 6-му раунді Перо пробив Віктору нижче пояса, а у 8-му раунді український боксер просто зупинився. Ймовірно далася взнаки робота кубинця по корпусу. Суперник кинувся добивати й рефері зупинив бій. Маємо першу поразку Вихриста на профі-ринзі.

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