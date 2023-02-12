Олександр Гвоздик здобув першу перемогу після повернення в ринг

Українець здобув 18 перемогу у професійному боксі

Український боксер Олександр Гвоздик здобув свою першу за три останні роки перемогу. Колишній чемпіон світу за версією WBC на вечорі боксу у США домінував над Жозуе Обандо.

Українець зумів перемогти суперника за очками, повідомляє портал Новини.LIVE.

35-річний Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) у ніч з 11 на 12 лютого відсвяткував своє повернення у професійний бокс перемогою над Жозуе Обандо (20-34-2, 15 КО) в американському місті Помона. На вечорі боксу українець узяв гору над мексиканським супротивником по окулярах.

Подробиці бою українця

Суперник Гвоздик мав і залишається негативний рекорд боїв. Спочатку Олександр мав боксувати з іншим противником — аргентинцем Хорхе Мірандою, проте менш як за добу до поєдинку відбулася несподівана заміна.

Вона не вийшла переконливою, але важливе інше. Олександр Гвоздик тріумфально повернувся на ринг через три роки та здобув 18 перемогу у професійному боксі.

Матч складався із шести раундів, він пройшов у проміжній вазі. На зважуванні Гвоздик показав 83,9 кг, Обандо важив 86,9 кг. Українець домінував на рингу, але не зумів відправити супротивника до нокдауну і перемогти достроково. Матчі пройшов у спокійному темпі й тривав усі відведені шість раундів. У результаті всі троє суддів одноголосним рішенням визнали переможцем Олександра Гвоздика.

Востаннє українець виходив на ринг ще у жовтні 2019 року. Він достроково поступився росіянину Артуру Бетербієву. Невдовзі Гвоздик оголосив про завершення кар'єри. Про його повернення на ринг стало відомо менш як місяць тому.

Нагадаємо, інший українець Віктор Вихрист вперше програв на професійному рингу. Він поступився у США кубинцю Леньє Перо.