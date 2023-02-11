Гвоздик хочет забрать чемпионские пояса россиян Бетербиева и Бивола

Александр Гвоздик хочет забрать чемпионские пояса россиян Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола
В преддверии своего возвращения на ринг после 3-летней паузы и боя с мексиканцем Жозуэ Обандо Александр Гвоздик поделился мнениями на пресс-конференции. Он рассказал о причинах своего возвращения на ринг после завершения карьеры в 2020 году.
"Война в Украине стала дополнительной мотивацией для моего возвращения. Возможно, я смогу поднять украинский флаг на международной арене. Это добавит мотивации моему народу. Также для меня хорошая мотивация — дойти до титульных боев и отобрать пояса у Бивола и Бетербиева, потому что они оба россиянина", — говорит Гвоздик.
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В своем последнем бою в октябре 2019 года Гвоздик потерпел поражение именно от Бетербиева.
Предполагалось, что 11 февраля 35-летний Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) выйдет на ринг с аргентинцем Хорхе Мирандой (58-21, 22 КО).
Однако незадолго до боя Александр Гвоздик узнал, что ему придется противостоять другому боксеру. Новым соперником украинца станет мексиканец Жозуэ Обандо (20-34-2, 15 КО).
Поединок без чемпионских поясов пройдет, как и предполагалось, 11 февраля в американском городе Помона. Бой состоится в рамках шоу TM Boxing и MarvNation Promotions.
Ранее Александр Гвоздик сообщил, почему решил вернуться на ринг. Боксер отметил, что в его жизни не хватало ничего важного без поединков в ринге. Он планирует полноценное продолжение карьеры, но не желает начинать важные поединки.
Британский тяжеловес Энтони Джошуа не забыл о двух болезненных поражениях в боях с Александром Усиком. Бывший чемпион мира мечтает о новом реванше с украинцем.