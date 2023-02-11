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Олександр Гвоздик хоче забрати чемпіонські пояси росіян Артура Бетербієва та Дмитра Бівола

11 лютого 2023 22:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Гвоздик хоче забрати чемпіонські пояси росіян Бетербієва та Бівола
Ексчемпіон світу пояснив причини свого повернення на ринг
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Напередодні свого повернення на ринг після 3-річної паузи та бою з мексиканцем Жозуе Обандо, Олександр Гвоздик поділився думками на пресконференції. Він розповів про причини свого повернення на ринг після завершення кар'єри у 2020 році.

"Війна в Україні стала додатковою мотивацією для мого повернення. Можливо, я зможу підняти український прапор на міжнародній арені. Це додасть мотивації моєму народу. Також для мене хороша мотивація  дійти до титульних боїв і відібрати пояси у Бівола та Бетербієва, бо вони обоє росіяни", — каже Гвоздик.

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У своєму останньому бою у жовтні 2019 року Гвоздик зазнав поразки саме від Бетербієва.

Передбачалося, що 11 лютого 35-річний Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) вийде на ринг з аргентинцем Хорхе Мірандою (58-21, 22 КО).

Проте незадовго до бою Олександр Гвоздик дізнався, що йому доведеться протистояти іншому боксерові. Новим суперником українця стане мексиканець Жозуе Обандо (20-34-2, 15 КО).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alex Gvozdyk (@alex_gvozdyk)

Поєдинок без чемпіонських поясів пройде, як і планувалося, 11 лютого в американському місті Помона. Бій відбудеться у рамках шоу TM Boxing та MarvNation Promotions.

Раніше Олександр Гвоздик повідомив, чому вирішив повернутись на ринг. Боксер зазначив, що у його житті не вистачало чогось важливого без поєдинків у рингу. Він планує повноцінне продовження кар'єри, але не хоче розпочинати важливі поєдинки.

Британський важкоатлет Ентоні Джошуа не забув про дві болючі поразки в боях з Олександром Усиком. Колишній чемпіон світу мріє про новий реванш з українцем.

 

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