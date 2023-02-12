Николай Матвиенко уйдет из Шахтера — Дарио Срна назвал цену за игрока

"Горняки" не собираются снижать цену на одного из лидеров команды

Директор донецкого "Шахтера" по футболу Дарио Срна прокомментировал перспективы в команде защитника сборной Украины Николая Матвиенко.

Футболист может быть продан уже летом этого года, подтвердил Дарио Срна в интервью Владимиру Кобелькову.

Один из лидеров донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко мог сменить клуб в январе 2023 года. В его услугах был заинтересован английский "Брайтон", в котором работает бывший тренер "горняков" итальянец Роберто Де Дзерби.

Чего хочет "Шахтер"?

Однако трансфер так и не состоялся, поскольку украинский клуб не устроило ни одно из полученных предложений по футболисту. Шансы Николая Матвиенко перейти в другой чемпионат летом этого года остаются достаточно высокими.

"Мы уже к 20 января поняли, что эта сделка не состоится. "Брайтон" не смог себе позволить заплатить за Матвиенко столько, сколько мы просили. Но и "Шахтер" не собирался снижать цену. Этот футболист очень важен и для нас, и для сборной Украины. Игроков такого плана очень сложно найти в Европе.

Любой клуб, который захочет подписать Николая Матвиенко, должен быть готов заплатить назначенную за него сумму отступных. Это такая же история, как была с Михаилом Мудриком", — объяснил Дарио Срна.

Директор "Шахтера" по футболу оценил Николая Матвиенко в 30 млн евро, однако это приблизительная стоимость футболиста. Она может измениться за несколько ближайших месяцев. Впереди у "горняков" матчи в Лиге Европы, где защитник может хорошо себя проявить.

"Брайтон" предлагал за футболиста 16 млн евро и был готов добавить еще четыре миллиона в качестве различных бонусов. Также футболистом интересовались английские "Брентфорд", "Лестер" и "Вест Хэм".

В сезоне 2022/2023 Николай Матвиенко сыграл за "Шахтер" во всех турнирах 19 поединков. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Напомним, киевское "Динамо" готово подписать результативного нападающего за два с половиной миллиона евро. Украинский клуб ведет переговоры с футболистом и его агентом.

Тем временем в немецкой Бундеслиге "Унион Берлин" не отпускает в отрыв мюнхенскую "Баварию". В матче против "Лейпцига" футболист столичного клуба забил самый красивый гол тура.