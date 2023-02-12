Гол Унион Берлин в ворота Лейпцига стал украшением тура в Германии

Берлинцы и дортмундцы преследуют мюнхенцев в турнирной таблице чемпионата Германии по футболу

В немецкой Бундеслиге нарастает интрига в борьбе за чемпионский титул. Главный приз, который в Германии называют "Серебряная салатница", может получить скромный столичный "Унион".

Команда Урса Фишера продолжает преследовать мюнхенскую "Баварию", сообщает портал Новини.LIVE.

В 20 туре немецкой Бундеслиги прошли матчи субботы. Оба главных претендента на чемпионский титул одержали важные победы и продолжают напряженное противостояние. "Бавария" не сумела увеличить отрыв от "Униона", который занимает второе место в турнирной таблице.

Волевая победа "Униона" и лучший гол тура

"Бавария" не испытала проблем в домашнем матче с "Бохумом" (3:0). "Унион Берлин" долго мучился в выездном поединке с "Лейпцигом". В середине первого тайма "быки" повели в счете благодаря мощному и точному удару Хенрихса.

Но на 60-й минуте гости подали угловой. Яник Хаберер выиграл подбор за линией штрафной "Зальцбурга", положил корпус на левую ногу и сильно пробил по летевшему мячу с правой. Этот гол стал украшением 20 тура Бундеслиги.

На 72-й минуте "Унион Берлин" получил право на пенальти, и Ноке развел мяч и голкипера по разным углам ворот, 1:2. В оставшееся до финального свистка время за "Лейпциг" забил Поульсен, но его гол не был засчитан. Отрыв "Баварии" от "Униона" составляет всего одно очко. На третьем месте идет "Боруссия Дортмунд". Она отстает от мюнхенцев на три балла. В 20 туре команда Эдина Терзича обыграла на выезде "Вердер" со счетом 2:0.

Напомним, киевское "Динамо" собирается решить проблему низкой результативности покупкой нового молодого форварда. Столичный клуб готов заплатить за игрока большие деньги.