Микола Матвієнко піде з Шахтаря — Даріо Срна назвав ціну за гравця

"Гірники" не збираються знижувати ціну на одного з лідерів команди

Директор донецького "Шахтаря" з футболу Даріо Срна прокоментував перспективи у команді захисника збірної України Миколи Матвієнка.

Футболіста може продати вже влітку цього року, підтвердив Даріо Срна в інтерв'ю Володимиру Кобелькову.

Один із лідерів донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко міг змінити клуб у січні 2023 року. У його послугах був зацікавлений англійський "Брайтон", де працює колишній тренер "гірників" італієць Роберто Де Дзербі.

Чого хоче "Шахтар"?

Однак трансфер так і не відбувся, оскільки український клуб не влаштував жодної з отриманих пропозицій щодо футболіста. Шанси Миколи Матвієнка перейти до іншого чемпіонату влітку цього року залишаються досить високими.

"Ми вже до 20 січня зрозуміли, що ця угода не відбудеться. "Брайтон" не зміг собі дозволити заплатити за Матвієнка стільки, скільки ми просили. Але і "Шахтар" не збирався знижувати ціну. Цей футболіст дуже важливий і для нас, і для збірної України: Гравців такого плану дуже складно знайти в Європі.

Будь-який клуб, який захоче підписати Миколу Матвієнка, має бути готовим заплатити призначену за нього суму відступних. Це така ж історія, як була з Михайлом Мудриком", — пояснив Даріо Срна.

Директор "Шахтаря" з футболу оцінив Миколу Матвієнка у 30 млн євро, проте це приблизна вартість футболіста. Вона може змінитись за кілька найближчих місяців. Попереду "гірники" мають матчі в Лізі Європи, де захисник може добре себе проявити.

"Брайтон" пропонував за футболіста 16 млн євро і був готовий додати ще чотири мільйони як різні бонуси. Також футболістом цікавилися англійські "Брентфорд", "Лестер" та "Вест Гем".

У сезоні 2022/2023 Микола Матвієнко зіграв за "Шахтар" у всіх турнірах 19 поєдинків. Його контракт із клубом діє до літа 2025 року.

Нагадаємо, київське "Динамо" готове підписати результативного нападаючого за два з половиною мільйони євро. Український клуб веде переговори з футболістом та його агентом.

Тим часом у німецькій Бундеслізі "Уніон Берлін" не відпускає у відрив мюнхенську "Баварію". У матчі проти "Лейпцигу" футболіст столичного клубу забив найкрасивіший гол туру.