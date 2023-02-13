Ярослава Магучіх виграла п'ятий турнір поспіль з новим світовим рекордом

Спортсменка з Дніпра продовжує вигравати один турнір за іншим

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала автором нового рекорду сезону у світі. Спортсменка здобула п'ятий титул у 2023 році у стрибках у висоту.

Бронзова призерка Олімпіади-2022 виступила у "зимовому сезоні-2023" на турнірі серії World Athletics Indoor Series Silver Tour у французькому Меці, повідомляє портал Новини.LIVE.

Рекорд Ярослави Магучіх

21-річна Ярослава Магучіх зуміла взяти висоту 2.02 метри. Це вдалося їй із другої спроби. Однак Магучіх зуміла оновити найкращий результат сезону у світі. Після цього Ярослава спробувала взяти 2,07 м, але не зуміла цього зробити.

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💥 Meilleure performance mondiale de l'année pour 🇺🇦 Yaroslava Mahuchikh qui s'élève à 2,02 m au saut en hauteur à Metz! 👏



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Друге місце на цих змаганнях посіла нідерландка Бріт Верман (1,96 метра), а "бронзу" виборола українка Юлія Левченко (1,92 метра). За крок від п'єдесталу зупинилася ще одна представниця України Катерина Табашник (1,90 метра).

Що стосується переможниці, то Ярослава Магучіх виграла свій п'ятий поспіль старт у 2023 році та встановила новий найкращий результат сезону у світі. А також оновила рекорд турніру у Меці, який тримався з 2010 року.

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