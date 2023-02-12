Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Тайсон Фьюри рассказал про тревогу и депрессию из-за Усика и социальных сетей arrow

Тайсон Фьюри рассказал про тревогу и депрессию из-за Усика и социальных сетей

12 февраля 2023 16:02
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Александр Усик вызвал у Тайсона Фьюри тревогу и депрессию
Известный спортсмен объяснил причину ухода из социальных сетей
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Британский боксер Тайсон Фьюри ответил на вопрос о дате поединка за звание абсолютного чемпиона мира с обладателем поясов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.

Чемпион WBC в супертяжелом весе объяснил, почему не любит говорить на эту тему, сообщает Boxing Social

Читайте также:

34-летний Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) продолжает готовиться к важному бою против Александра Усика (20-0, 13 КО), хотя не знает, когда именно состоится этот поединок. Британский спортсмен признал, что переговоры с командой украинца продолжаются каждый день. 

"Мы пока не приняли решение. С такими вопросами лучше обращаться к нашим промоутерам. Дал слово больше не вмешиваться в этот процесс.

Я догадываюсь, что болельщики постоянно об этом спрашивают. К счастью, мне не приходится сталкиваться с цунами таких вопросов. Я удалил приложения и не буду возвращаться. Мне слишком нравится не зависеть от них и жить нормальной жизнью", — рассказал Тайсон Фьюри. 

Александр Усик

Проблема с боем Усика против Фьюри

Боксер признался в том, что его утомляет ажиотаж вокруг предстоящего боя с Усиком. Давление со стороны журналистов и болельщиков вызывают у него депрессию и чувство тревоги. Но Фьюри готов выйти на ринг в назначенное время. 

"Кого мне бояться? Я никому не проигрывал 14 лет. Мне по силам отправить в нокдаун любого соперника. Но проблема в том, что у меня нет других предложений, кроме варианта от команды Усика", — объяснил Тайсон Фьюри. 

Напомним, киевское "Динамо" готово подписать результативного нападающего за два с половиной миллиона евро. Украинский клуб ведет переговоры с футболистом и его агентом. 

Тем временем в немецкой Бундеслиге "Унион Берлин" не отпускает в отрыв мюнхенскую "Баварию". В матче против "Лейпцига" футболист столичного клуба забил самый красивый гол тура. 

А директор донецкого "Шахтера" по футболу Дарио Срна рассказал перспективы в команде защитника сборной Украины Николая Матвиенко, которым интересуются в АПЛ. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

19:04 В Херсонской области оккупанты угрожают пенсионерам прекратить выплаты без наличия паспорта рф

Новина з відео

19:00 Украина возвращается к отключениям света, — ДТЭК

Эксклюзив

19:00 Одесса днем и ночью — прекрасна: город глазами фотографа Новини.LIVE

19:00 Какой праздник отмечают 13 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день

18:48 Подоляк назвал три ключевых решения, чтобы мир вернулся к стабильности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:38 "Так было в КНДР и Южной Корее": Томас Бах о призыве Украины игнорировать россиян на Олимпиаде-24

18:32 Швейцарский банк заблокировал российские активы на 19 млрд долларов: детали

18:17 Месть США? В Китае заметили неопознанный летающий объект

Новина з відео

18:15 Проекту "Дунайя" в Одесской области быть: пока на время войны он на паузе, — Фазиль Аскеров

18:07 В Турции арестовали 113 застройщиков после землетрясения

Новина з відео

19:00 Украина возвращается к отключениям света, — ДТЭК

Новина з відео

18:15 Проекту "Дунайя" в Одесской области быть: пока на время войны он на паузе, — Фазиль Аскеров

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 13 февраля: Скорпионам — не проявлять злобу, Рыбам — освободить мысли

Новина з відео

17:37 Ситуация на ЗАЭС ухудшается и становиться опасной, — Минэнерго

Новина з відео

14:50 В этом году выборов не будет: для этого нет условий, — одесский политконсультант Владислав Станков

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:00 Война диктует новые акценты в спектаклях, — Юлия Пивоварова об Одесском украинском театре после российского вторжения

Новина з відео

12:43 Шикарный гол "Униона" в ворота "РБ Лейпциг" испугал "Баварию": Берлин идет за чемпионством

Новина з відео

10:52 В Раде готовят поправку, которая позволит назначать министром обороны военного

Новина з відео

09:00 Первое поражение Выхриста на профессиональном ринге: как проиграл украинец

Новина з відео

06:30 "Марсель" победил "Клермон": как сыграл Малиновский

Эксклюзив

18:00 Что готовит путин для Украины к 24 февраля: астрологический прогноз

Эксклюзив

08:00 Трофейная техника: чем ВСУ усилили свою мощь. Танки

18:00 Найден новый способ перенаправить удары молний — и это лазеры

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Русских морпехов разгромили

Эксклюзив

18:05 Россия продолжит ракетные атаки как минимум до весны: подробности мощного удара за 10 февраля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

09:14 Насколько в Харькове за год подешевело жилье

Эксклюзив

08:00 Долгая дорога к справедливости: сможет ли Украина получить от россии компенсацию за войну

Эксклюзив

21:49 Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

Эксклюзив

18:00 Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

Актуальное по теме

None 12 Февраль 19:05

В Херсонской области оккупанты угрожают пенсионерам прекратить выплаты без наличия паспорта рф

None 12 Февраль 18:59

Украина возвращается к отключениям света, — ДТЭК

None 12 Февраль 18:28

Одесса днем и ночью — прекрасна: город глазами фотографа Новини.LIVE

None 12 Февраль 10:48

Какой праздник отмечают 13 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB