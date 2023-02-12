Александр Усик вызвал у Тайсона Фьюри тревогу и депрессию

Известный спортсмен объяснил причину ухода из социальных сетей

Британский боксер Тайсон Фьюри ответил на вопрос о дате поединка за звание абсолютного чемпиона мира с обладателем поясов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.

Чемпион WBC в супертяжелом весе объяснил, почему не любит говорить на эту тему, сообщает Boxing Social.

34-летний Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) продолжает готовиться к важному бою против Александра Усика (20-0, 13 КО), хотя не знает, когда именно состоится этот поединок. Британский спортсмен признал, что переговоры с командой украинца продолжаются каждый день.

"Мы пока не приняли решение. С такими вопросами лучше обращаться к нашим промоутерам. Дал слово больше не вмешиваться в этот процесс.

Я догадываюсь, что болельщики постоянно об этом спрашивают. К счастью, мне не приходится сталкиваться с цунами таких вопросов. Я удалил приложения и не буду возвращаться. Мне слишком нравится не зависеть от них и жить нормальной жизнью", — рассказал Тайсон Фьюри.

Проблема с боем Усика против Фьюри

Боксер признался в том, что его утомляет ажиотаж вокруг предстоящего боя с Усиком. Давление со стороны журналистов и болельщиков вызывают у него депрессию и чувство тревоги. Но Фьюри готов выйти на ринг в назначенное время.

"Кого мне бояться? Я никому не проигрывал 14 лет. Мне по силам отправить в нокдаун любого соперника. Но проблема в том, что у меня нет других предложений, кроме варианта от команды Усика", — объяснил Тайсон Фьюри.

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