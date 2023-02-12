Олександр Усик викликав у Тайсона Ф'юрі тривогу та депресію

Відомий спортсмен пояснив причину зникнення із соціальних мереж

Британський боксер Тайсон Ф'юрі відповів на питання про дату поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з володарем поясів WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком.

Чемпіон WBC у надважкій вазі пояснив, чому не любить говорити на цю тему, повідомляє Boxing Social.

34-річний Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) продовжує готуватися до важливого бою проти Олександра Усика (20-0, 13 КО), хоча не знає, коли саме відбудеться цей поєдинок. Британський спортсмен визнав, що переговори з командою українця продовжуються щодня.

"Ми поки що не ухвалили рішення. З такими питаннями краще звертатися до наших промоутерів. Дав слово більше не втручатися в цей процес.

Я здогадуюсь, що вболівальники постійно про це запитують. На щастя, мені не доводиться стикатися із цунамі таких питань. Я видалив програми й не повертатимуся. Мені дуже подобається не залежати від них і жити нормальним життям", — розповів Тайсон Ф'юрі.

Проблема з боєм Усика проти Ф'юрі

Боксер зізнався, що його втомлює ажіотаж навколо майбутнього бою з Усиком. Тиск з боку журналістів та вболівальників викликають у нього депресію та почуття тривоги. Але Ф'юрі готовий вийти на ринг у призначений час.

"Кого мені боятися? Я нікому не програвав 14 років. Мені під силу відправити в нокдаун будь-якого суперника. Але проблема в тому, що у мене немає інших пропозицій, окрім варіанта від команди Усика", — пояснив Тайсон Ф'юрі.

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