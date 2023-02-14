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Піке розповів, чому Мессі краще, ніж Роналдо

14 лютого 2023 21:13
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Піке розповів, чому Мессі краще, ніж Роналдо
Калонець, що завершив кар'єру, склав власну дрім-тім
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Колишній захисник збірної Іспанії та каталонської "Барселони" Жерар Піке порівняв двох футболістів, із якими йому доводилося виходити на поле.

Піке поділився думкою про розвиток кар'єри Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду, повідомляє Deportes Cuatro.

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У чому унікальність Мессі?

36-річний Жерар Піке склав команду найкращих футболістів, з якими він колись виступав. Каталонець мав вибрати по одному чинному чи колишньому гравцю на позиції голкіпера, захисника, півзахисника та форварда.

Ліонель Мессі

"Зі всіх форвардів світу я виберу Лео Мессі. Він найкращий навіть зараз. Думаю, це унікальний гравець, який коли-небудь з'являвся у футболі. Я радий, що він виграв чемпіонат світу, це була мрія Мессі. Чи привітав я його? Ні, після відходу на пенсію я відпочиваю і не дивлюся футбол. Не бачив жодного матчу Кубка Світу", — зізнався Жерар Піке.

Роналду чи Мессі?

Колишній захисник також обрав у свою команду Карлеса Пуйоля та Сеска Фабрегаса. Він згадував і про Кріштіану Роналду, з яким грав у молодості під час недовго виступу у складі "Манчестер Юнайтед".

Піке та Роналду

"Мессі чи Роналду? Лео виграв чемпіонат світу. Питання полягає в тому, чи є аргентинець найкращим гравцем усіх часів. Це правда, що боротьба між ними двома в останнє десятиліття була досить вражаючою, бо вони обидва виступали неймовірно добре.

В останні роки я напевно вибрав Мессі. І він показав, що навіть якщо йому 35 років, він може конкурувати за звання кращого гравця у світі. І в Катарі Ліонель знову довів це", — заявив Жерар Піке.

Нагадаємо, київське "Динамо" працює над посиленням лінії атаки. Керівництво клубу веде переговори щодо трансферу результативного африканського форварда.

Тим часом збірна України незабаром отримає нового головного тренера. Ним може стати не Сергій Ребров, а наставник полтавської "Ворскли" Віктор Скрипник.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала автором нового рекорду сезону у світі. Спортсменка здобула п'ятий титул у 2023 році у стрибках у висоту.

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