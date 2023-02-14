Піке розповів, чому Мессі краще, ніж Роналдо

Калонець, що завершив кар'єру, склав власну дрім-тім

Колишній захисник збірної Іспанії та каталонської "Барселони" Жерар Піке порівняв двох футболістів, із якими йому доводилося виходити на поле.

Піке поділився думкою про розвиток кар'єри Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду, повідомляє Deportes Cuatro.

У чому унікальність Мессі?

36-річний Жерар Піке склав команду найкращих футболістів, з якими він колись виступав. Каталонець мав вибрати по одному чинному чи колишньому гравцю на позиції голкіпера, захисника, півзахисника та форварда.

"Зі всіх форвардів світу я виберу Лео Мессі. Він найкращий навіть зараз. Думаю, це унікальний гравець, який коли-небудь з'являвся у футболі. Я радий, що він виграв чемпіонат світу, це була мрія Мессі. Чи привітав я його? Ні, після відходу на пенсію я відпочиваю і не дивлюся футбол. Не бачив жодного матчу Кубка Світу", — зізнався Жерар Піке.

Роналду чи Мессі?

Колишній захисник також обрав у свою команду Карлеса Пуйоля та Сеска Фабрегаса. Він згадував і про Кріштіану Роналду, з яким грав у молодості під час недовго виступу у складі "Манчестер Юнайтед".

"Мессі чи Роналду? Лео виграв чемпіонат світу. Питання полягає в тому, чи є аргентинець найкращим гравцем усіх часів. Це правда, що боротьба між ними двома в останнє десятиліття була досить вражаючою, бо вони обидва виступали неймовірно добре.

В останні роки я напевно вибрав Мессі. І він показав, що навіть якщо йому 35 років, він може конкурувати за звання кращого гравця у світі. І в Катарі Ліонель знову довів це", — заявив Жерар Піке.

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