Динамо хочет подписать форварда Сандея Адетундже

"Бело-синие" хотят усилить линию атаки за счет африканского фуболиста

Киевское "Динамо" продолжает искать результативного нападающего, который помог бы решить проблему низкой результативности команды.

Вице-чемпионы Украины заинтересовались нигерийским форвардом Сандеем Адетунджи, сообщает Dynamomania.

25-летний Сандей Адетунджи выступал за несколько клубов из Нигерии, прежде чем решился на переезд в Европу. Первая попытка оказалась неудачной — африканец не сумел проявить себя в чешском клубе "Прибрам".

Результативность нигерийского форварда

Зато трансфер в клуб "Шкупи" оказался правильным решением. В составе этой команды нигериец стал чемпионом Македонии и привлек к себе внимание других европейских команд.

My mama, I don finally play original UCL ball. Those days for Ifako Ijaiye, na the fake UCL ball we dey use motivate ourselves say one day, we go play for this level. I appreciate you all.



Happy Eid el Kabir. God bless you all. pic.twitter.com/DCHRP1EiDp — Sunday Adetunji (@adetunjiS9) July 9, 2022

Во недавнем товарищеском матче против литовского "Жальгириса" (4:0) Сандей Адетунджи забил три гола. Скауты "Динамо" следят за выступлениями форварда, а руководство киевского клуба готово сделать "Шкупи" предложение по переходу футболиста.

В сезоне 2022/2023 Сандей Адетунджи провел в составе "Шкупи" 17 поединков во всех турнирах и забил шесть голов. "Динамо" придется заплатить за игрока примерно 600 тысяч евро. Киевляне хотят пригласить форварда на замену ушедшим из клуба Владиславу Кулачу, Беньямину Вербичу и Артему Беседину.

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