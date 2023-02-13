Тайсон Фьюри поставил ультиматум Усику — известна дата боя

"Цыганский король" хочет сразиться с украинским чемпионом в апреле

Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал, когда собирается провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Его соперником станет Александр Усик, сообщает The Daily Mail.

34-летний Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) собирается провести бой за объединение чемпионских поясов WBC, WBA, IBF и WBO 29 апреля. В то же время стало известно, что компания Queensberry Promotions забронировала на эту дату британский стадион "Уэмбли" в Лондоне.

Несколько последних месяцев команды Тайсона Фьюри и Александра Усика (20-0, 13 КО) искали потенциальных инвесторов в Саудовской Аравии. Оба бойца хотели, чтобы поединок состоялся именно там, так как в таком случае бой не облагался бы налогами.

Ультиматум Тайсона Фьюри

Сейчас команда Тайсона Фьюри призывает Александра Усика согласиться на этот поединок в Лондоне, поскольку арену в Саудовской Аравии могут не успеть вовремя построить.

В случае, если ждать арену на Среднем Востоке и затягивать с объявлением даты боя и дальше, есть риск, что это противостояние может вообще не состояться. Помимо прочего, боксерам необходимо сражаться с претендентами на свои пояса.

Таким образом, Тайсон Фьюри фактически поставил ультиматум Александру Усику. Если украинец не захочет выходить на ринг 29 апреля, британец может выбрать другого соперника.

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