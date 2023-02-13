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Тайсон Фьюри назвал дату боя с Усиком: чем ответит украинец

13 февраля 2023 10:31
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Тайсон Фьюри поставил ультиматум Усику — известна дата боя
"Цыганский король" хочет сразиться с украинским чемпионом в апреле
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал, когда собирается провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. 

Его соперником станет Александр Усик, сообщает The Daily Mail

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34-летний Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) собирается провести бой за объединение чемпионских поясов WBC, WBA, IBF и WBO 29 апреля. В то же время стало известно, что компания Queensberry Promotions забронировала на эту дату британский стадион "Уэмбли" в Лондоне.

Александр Усик

Несколько последних месяцев команды Тайсона Фьюри и Александра Усика (20-0, 13 КО) искали потенциальных инвесторов в Саудовской Аравии. Оба бойца хотели, чтобы поединок состоялся именно там, так как в таком случае бой не облагался бы налогами. 

Ультиматум Тайсона Фьюри

Сейчас команда Тайсона Фьюри призывает Александра Усика согласиться на этот поединок в Лондоне, поскольку арену в Саудовской Аравии могут не успеть вовремя построить. 

В случае, если ждать арену на Среднем Востоке и затягивать с объявлением даты боя и дальше, есть риск, что это противостояние может вообще не состояться. Помимо прочего, боксерам необходимо сражаться с претендентами на свои пояса. 

Таким образом, Тайсон Фьюри фактически поставил ультиматум Александру Усику. Если украинец не захочет выходить на ринг 29 апреля, британец может выбрать другого соперника. 

Напомним, защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко летом может сменить клуб. Им интересуются команды из английской Премьер-лиги. 

Полузащитник французского "Марселя" Руслан Малиновский отреагировал на скандал комментатором, который назвал игрока россиянином.  

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