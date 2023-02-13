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Руслан Малиновский требует извинений от комментатора, назвавшего его россиянином

13 февраля 2023 07:37
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Руслан Малиновский требует извинений от комментатора, назвавшего его россиянином
Украинец не стал довольствоваться извинениями в социальной сети и требует сделать это публично
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Полузащитник французского "Марселя" Руслан Малиновский отреагировал на скандал, в котором оказался невольно замешан. Комментатор BeIn Sport Фил Шоен назвал футболиста россиянином во время прямого эфира. 

Вскоре после этого последовали извинения, которые не удовлетворили украинца, сообщает портал Новини.LIVE

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В минувшие выходные "Марсель" победил на выезде "Клермон" и закрепился на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции по футболу. Руслан Малиновский отыграл хороший матч и заработал для своей команды право на пенальти. 

Хроника скандала

Во время игры известный телекомментатор Фил Шоен назвал Руслана Малиновского "россиянином", что спровоцировало серьезный скандал. Его отголоски дошли и до самого футболиста.

После поединка комментатор извинился в социальной сети перед украинским полузащитником. Но Руслан Малиновский остался недоволен словами Фила Шоена.

"Руслан, я искренне прошу прощения за оговорку. Я часто повторял "украинский футболист", но однажды случайно употребил другой термин. После всего этого слезоточивого газа я и думал о россии. Настали какие-то чувствительные времена, я стал довольно часто просить прощения", — написал Фил Шоен. 

Что ответил Руслан Малиновский?

Комментатор упомянул беспорядки, которые предшествовали старту этого поединка. Главный арбитр даже задержал время начала матча. Прочитал извинения, Руслан Малиновский рассказал, что должен сделать Фил Шоен. 

"Я бы никогда не подумал, что слезоточивый газ во Франции мог подействовать на Вас во Флориде. Мне жаль. Поскольку вы совершили ошибку на телевидении, я хотел бы услышать извинения во время следующей прямой трансляции, а не в социальной сети", — написал Руслан Малиновский. 

Twitter Руслана Малиновского

Рядом со своим сообщением футболист прикрепил список некоторых благотворительных организаций, которые помогают Украине бороться с последствиями российской интервенции. Руслан Малиновский написал, что ждет от Фила Шоена скриншоты перевода средств в эти фонды. 

Напомним, директор донецкого "Шахтера" по футболу Дарио Срна рассказал, когда защитник Николая Матвиенко покинет команду. 

Британский боксер Тайсон Фьюри ответил на вопрос о дате поединка за звание абсолютного чемпиона мира с Александром Усиком. Спортсмен объяснил, что помогает ему сохранить душевное равновесие перед важным поединком. 

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