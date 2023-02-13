Руслан Малиновский требует извинений от комментатора, назвавшего его россиянином

Украинец не стал довольствоваться извинениями в социальной сети и требует сделать это публично

Полузащитник французского "Марселя" Руслан Малиновский отреагировал на скандал, в котором оказался невольно замешан. Комментатор BeIn Sport Фил Шоен назвал футболиста россиянином во время прямого эфира.

Вскоре после этого последовали извинения, которые не удовлетворили украинца, сообщает портал Новини.LIVE.

В минувшие выходные "Марсель" победил на выезде "Клермон" и закрепился на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции по футболу. Руслан Малиновский отыграл хороший матч и заработал для своей команды право на пенальти.

Хроника скандала

Во время игры известный телекомментатор Фил Шоен назвал Руслана Малиновского "россиянином", что спровоцировало серьезный скандал. Его отголоски дошли и до самого футболиста.

После поединка комментатор извинился в социальной сети перед украинским полузащитником. Но Руслан Малиновский остался недоволен словами Фила Шоена.

"Руслан, я искренне прошу прощения за оговорку. Я часто повторял "украинский футболист", но однажды случайно употребил другой термин. После всего этого слезоточивого газа я и думал о россии. Настали какие-то чувствительные времена, я стал довольно часто просить прощения", — написал Фил Шоен.

Ruslan, Sincere apologies for my slip of the tongue. I did say Ukrainian often. However after your shot I did say Moscow once. After filling an hour because of the tear gas, I've no idea about Russia. Serious, sensitive times, which I pray over often. I apologize for the mistake. — Phil Schoen (@PhilSchoen) February 12, 2023

Что ответил Руслан Малиновский?

Комментатор упомянул беспорядки, которые предшествовали старту этого поединка. Главный арбитр даже задержал время начала матча. Прочитал извинения, Руслан Малиновский рассказал, что должен сделать Фил Шоен.

"Я бы никогда не подумал, что слезоточивый газ во Франции мог подействовать на Вас во Флориде. Мне жаль. Поскольку вы совершили ошибку на телевидении, я хотел бы услышать извинения во время следующей прямой трансляции, а не в социальной сети", — написал Руслан Малиновский.

Рядом со своим сообщением футболист прикрепил список некоторых благотворительных организаций, которые помогают Украине бороться с последствиями российской интервенции. Руслан Малиновский написал, что ждет от Фила Шоена скриншоты перевода средств в эти фонды.

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