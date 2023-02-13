Руслан Маліновський вимагає вибачення від коментатора, який назвав його росіянином

Українець не став задовольнятися вибаченнями у соціальній мережі та вимагає зробити це публічно

Півзахисник французького "Марселя" Руслан Маліновський відреагував на скандал, у якому виявився мимоволі замішаним. Коментатор BeIn Sport Філ Шоєн назвав футболіста росіянином під час прямого ефіру.

Незабаром після цього були вибачення, які не задовольнили українця, повідомляє портал Новини.LIVE.

Минулими вихідними "Марсель" переміг на виїзді "Клермон" і закріпився на другому місці в турнірній таблиці чемпіонату Франції з футболу. Руслан Маліновський відіграв хороший матч і заробив для своєї команди право на пенальті.

Хроніка скандалу

Під час гри відомий телекоментатор Філ Шоєн назвав Руслана Маліновського "росіянином", що спровокувало серйозний скандал. Його відлуння дійшли й до самого футболіста.

Після поєдинку коментатор перепросив у соціальній мережі перед українським півзахисником. Але Руслан Маліновський залишився незадоволеним словами Філа Шоена.

"Руслан, я щиро перепрошую за застереження. Я часто повторював "український футболіст", але одного разу випадково вжив інший термін. Після всього цього сльозогінного газу я і думав про росію. Настали якісь чутливі часи, я став досить часто просити вибачення", — Написав Філ Шоєн.

Ruslan, Sincere apologies for my slip of the tongue. I did say Ukrainian often. However after your shot I did say Moscow once. Після filling an hour because of tear gas, I've no idea about Russia. Серйозні, sensitive times, котрих I pray over often. I apologize for the mistake. - Phil Schoen (@PhilSchoen) February 12, 2023

Що відповів Руслан Маліновський?

Коментатор згадав заворушення, що передували старту цього поєдинку. Головний арбітр навіть затримав час початку матчу. Прочитав вибачення, Руслан Маліновський розповів, що має зробити Філ Шоєн.

"Я б ніколи не подумав, що сльозогінний газ у Франції міг вплинути на Вас у Флориді. Мені шкода. Оскільки ви припустилися помилки на телебаченні, я хотів би почути вибачення під час наступної прямої трансляції, а не в соціальній мережі", — написав Руслан Маліновський.

Поряд зі своїм повідомленням футболіст прикріпив список деяких благодійних організацій, які допомагають Україні боротися із наслідками російської інтервенції. Руслан Маліновський написав, що чекає від Філа Шоена скріншоти переказу коштів у ці фонди.

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