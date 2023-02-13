Тайсон Ф'юрі поставив ультиматум Усику — відома дата бою

"Циганський король" хоче битися з українським чемпіоном у квітні

Британський боксер Тайсон Ф'юрі розповів, коли збирається провести бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Його суперником стане Олександр Усік, повідомляє The Daily Mail.

34-річний Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) збирається провести бій за об'єднання чемпіонських поясів WBC, WBA, IBF та WBO 29 квітня. Водночас стало відомо, що компанія Queensberry Promotions забронювала на цю дату британський стадіон "Вемблі" в Лондоні.

Кілька останніх місяців команди Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика (20-0, 13 КО) шукали потенційних інвесторів у Саудівській Аравії. Обидва бійці хотіли, щоб поєдинок відбувся саме там, бо в такому разі бій не оподатковувався.

Ультиматум Тайсона Ф'юрі

Наразі команда Тайсона Ф'юрі закликає Олександра Усика погодитися на цей поєдинок у Лондоні, оскільки арену в Саудівській Аравії можуть не встигнути вчасно збудувати.

У випадку, якщо чекати на арену на Середньому Сході та затягувати з оголошенням дати бою і далі, є ризик, що це протистояння може взагалі не відбутися. Крім іншого, боксерам необхідно боротися із претендентами на свої пояси.

Таким чином, Тайсон Ф'юрі фактично поставив ультиматум Олександру Усику. Якщо українець не схоче виходити на ринг 29 квітня, британець може обрати іншого суперника.

Нагадаємо, захисник донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко влітку може змінити клуб. Ним цікавляться команди з англійської Прем'єр-ліги.

Півзахисник французького "Марселя" Руслан Маліновський відреагував на скандал коментатором, який назвав гравця росіянином.

В американському місті Глендейл відбулася головна спортивна подія року у США. Штат Арізона прийняв розіграш Супербоул-2023.