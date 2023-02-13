Філадельфія Іглз та Канзас-Сіті Чіфс зіграли у фіналі Супербоула-2023 — хто переміг

У США відбулася головна подія року: хто став переможцем Супербоулу-2023
В американському місті Глендейл відбулася головна спортивна подія року у США. Штат Арізона прийняв розіграш Супербоул-2023.
На полі у фінальному матчі сезону Національної футбольної ліги зустрілися "Філадельфія Іглз" та "Канзас-Сіті Чіфс", повідомляє портал Новини.LIVE.
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Драматична розв'язка
У ніч проти понеділка, 13 лютого, у Глендейлі (США) пройшов Супербоул-2023. У головному матчі NFL зустрілися команди "Філадельфія Іглз" та "Канзас-Сіті Чіфс".
Протистояння вийшло безкомпромісним та драматичним, уболівальники зазнали складної гамми емоцій. У підсумку спортсмени з "Канзас-Сіті Чіфс" набрали три переможні очки на останній хвилині матчу завдяки філд-голу Харрісона Баткера.
Супербоул-2023. Глендейл (Арізона, США)
"Філадельфія Іглз" — "Канзас-Сіті Чіфс" — 35:38 (7:7, 17:7, 3:7, 8:17)
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