Филадельфия Иглз и Канзас-Сити Чифс сыграли в финале Супербоула-2023 — кто победил

Развязка противостояния наступила на последних минутах игры

В американском городе Глендейл состоялось главное спортивное событие года в США. Штат Аризона принял розыгрыш Супербоул-2023.

На поле в финальном матче сезона Национальной футбольной лиги встретились "Филадельфия Иглз" и "Канзас-Сити Чифс", сообщает портал Новини.LIVE.

Драматическая развязка

В ночь на понедельник, 13 февраля, в Глендейле (США) прошел Супербоул-2023. В главном матче NFL встретились команды "Филадельфия Иглз" и "Канзас-Сити Чифс".

Противостояние получилось бескомпромиссным и драматическим, болельщики испытали сложную гамму эмоций. В итоге спортсмены из "Канзас-Сити Чифс" набрать три победных очка на последней минуте матча благодаря филд-голу Харрисона Баткера.

Супербоул-2023. Глендейл (Аризона, США)

"Филадельфия Иглз" — "Канзас-Сити Чифс" — 35:38 (7:7, 17:7, 3:7, 8:17)

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