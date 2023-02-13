Динамо хоче підписати форварда Сандея Адетунджі

Київське "Динамо" зацікавилося ще одним африканцем: Мірча Луческу наполягає на трансфері
Київське "Динамо" продовжує шукати результативного нападаючого, який допоміг би розв'язувати проблему низької результативності команди.
Віцечемпіони України зацікавилися нігерійським форвардом Сандеєм Адетунджі, повідомляє Dynamomania.
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25-річний Сандей Адетунджі виступав за кілька клубів із Нігерії, перш ніж зважився на переїзд до Європи. Перша спроба виявилася невдалою — африканець не зумів проявити себе в чеському клубі "Прибрам".
Результативність нігерійського форварда
Натомість трансфер до клубу "Шкупі" виявився правильним рішенням. У складі цієї команди нігерієць став чемпіоном Македонії та привернув до себе увагу інших європейських команд.
My mama, I don finally play original UCL ball. Всі дні для Ifako Ijaiye, на скелі UCL ball як дни будемо сприятливі для нас, щоб дати один день, буде грати за цей рівень. I appreciate you all.- Sunday Adetunji (@adetunjiS9) July 9, 2022
Happy Eid el Kabir. God bless you all. pic.twitter.com/DCHRP1EiDp
У нещодавньому товариському матчі проти литовського "Жальгіріса" (4:0) Сандей Адетунджі забив три голи. Скаути "Динамо" стежать за виступами форварда, а керівництво київського клубу готове зробити "Шкупі" пропозицію щодо переходу футболіста.
У сезоні 2022/2023 Сандей Адетунджі провів у складі "Шкупі" 17 поєдинків у всіх турнірах та забив шість голів. "Динамо" доведеться заплатити за гравця приблизно 600 тисяч євро. Кияни хочуть запросити форварда на заміну Владиславу Кулачу, Беньяміну Вербичу та Артему Бєсєдіну, які пішли з клубу.
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