Динамо хоче підписати форварда Сандея Адетунджі

"Біло-сині" хочуть посилити лінію атаки за рахунок африканського фуболіста

Київське "Динамо" продовжує шукати результативного нападаючого, який допоміг би розв'язувати проблему низької результативності команди.

Віцечемпіони України зацікавилися нігерійським форвардом Сандеєм Адетунджі, повідомляє Dynamomania.

25-річний Сандей Адетунджі виступав за кілька клубів із Нігерії, перш ніж зважився на переїзд до Європи. Перша спроба виявилася невдалою — африканець не зумів проявити себе в чеському клубі "Прибрам".

Результативність нігерійського форварда

Натомість трансфер до клубу "Шкупі" виявився правильним рішенням. У складі цієї команди нігерієць став чемпіоном Македонії та привернув до себе увагу інших європейських команд.

My mama, I don finally play original UCL ball. Всі дні для Ifako Ijaiye, на скелі UCL ball як дни будемо сприятливі для нас, щоб дати один день, буде грати за цей рівень. I appreciate you all.



Happy Eid el Kabir. God bless you all. pic.twitter.com/DCHRP1EiDp - Sunday Adetunji (@adetunjiS9) July 9, 2022

У нещодавньому товариському матчі проти литовського "Жальгіріса" (4:0) Сандей Адетунджі забив три голи. Скаути "Динамо" стежать за виступами форварда, а керівництво київського клубу готове зробити "Шкупі" пропозицію щодо переходу футболіста.

У сезоні 2022/2023 Сандей Адетунджі провів у складі "Шкупі" 17 поєдинків у всіх турнірах та забив шість голів. "Динамо" доведеться заплатити за гравця приблизно 600 тисяч євро. Кияни хочуть запросити форварда на заміну Владиславу Кулачу, Беньяміну Вербичу та Артему Бєсєдіну, які пішли з клубу.

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