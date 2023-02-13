Сборную Украины может возглавить Виктор Скрипник — продолжаются переговоры

"Ворскла" может отпустить наставника летом 2023 года

Известный украинский тренер Виктор Скрипник может стать следующим наставником национальной команды. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко провел переговоры с тренером полтавской "Ворсклы".

Сборная Украины больше месяца остается без главного тренера, напоминает ТаТоТаке.

53-летний Виктор Скрипник стал одним из главных претендентов на должность наставника сборной Украины. Президент УАФ Андрей Павелко не смог добиться от Сергея Реброва досрочного расторжения контракта с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ.

Что ждет сборную Украины?

Уже в марте сборная Украины сыграет товарищеский матч против Англии. Необходимо, чтобы команду вывел на игру новый главный тренер. Им может стать Виктор Скрипник, с которым продолжает переговоры Украинская ассоциация футбола.

В настоящее время специалист, который ранее работал с немецким "Вердером" и луганской "Зарей", возглавляет "Ворсклу". Руководство полтавского клуба не намерено отпускать Виктора Скрипника до лета 2023-го года. Но ему могут позволить совмещать должности в клубе и в сборной Украины.

Еще одним кандидатом на пост наставника "сине-желтых" является главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань.

Напомним, легкоатлетка Ярослава Магучих стала автором нового рекорда сезона в мире. Спортсменка завоевала пятый титул в 2023 году в прыжках в высоту.

Тайсон Фьюри назвал дату боя с Александром Усиком. Украинцу поставили ультиматум. В случае отказала Усика его заменит другой боец.

Защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко летом может сменить клуб. Им интересуются команды из английской Премьер-лиги.

Полузащитник французского "Марселя" Руслан Малиновский отреагировал на скандал комментатором, который назвал игрока россиянином.