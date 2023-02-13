Сборную Украины может возглавить Виктор Скрипник — продолжаются переговоры

Павелко отказался от Реброва: Скрипник может стать тренером сборной Украины
Известный украинский тренер Виктор Скрипник может стать следующим наставником национальной команды. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко провел переговоры с тренером полтавской "Ворсклы".
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53-летний Виктор Скрипник стал одним из главных претендентов на должность наставника сборной Украины. Президент УАФ Андрей Павелко не смог добиться от Сергея Реброва досрочного расторжения контракта с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ.
Что ждет сборную Украины?
Уже в марте сборная Украины сыграет товарищеский матч против Англии. Необходимо, чтобы команду вывел на игру новый главный тренер. Им может стать Виктор Скрипник, с которым продолжает переговоры Украинская ассоциация футбола.
В настоящее время специалист, который ранее работал с немецким "Вердером" и луганской "Зарей", возглавляет "Ворсклу". Руководство полтавского клуба не намерено отпускать Виктора Скрипника до лета 2023-го года. Но ему могут позволить совмещать должности в клубе и в сборной Украины.
Еще одним кандидатом на пост наставника "сине-желтых" является главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань.
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