Збірну України може очолити Віктор Скрипник — продовжуються переговори

"Ворскла" може відпустити наставника влітку 2023 року

Відомий український тренер Віктор Скрипник може стати наступним наставником національної команди. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко провів переговори з тренером полтавської "Ворскли".

Збірна України понад місяць залишається без головного тренера, нагадує ТаТоТаке.

53-річний Віктор Скрипник став одним із головних претендентів на посаду наставника збірної України. Президент УАФ Андрій Павелко не зміг домогтися від Сергія Реброва дострокового розірвання контракту з клубом "Аль-Айн" з ОАЕ.

Що чекає на збірну України?

Вже у березні збірна України зіграє товариський матч проти Англії. Необхідно, щоби команду вивів на гру новий головний тренер. Ним може стати Віктор Скрипник, із яким продовжує переговори Українська асоціація футболу.

Наразі фахівець, який раніше працював з німецьким "Вердером" та луганською "Зорею", очолює "Ворсклу". Керівництво полтавського клубу не має наміру відпускати Віктора Скрипника до літа 2023 року. Але йому можуть дозволити поєднувати посади у клубі та у збірній України.

Ще одним кандидатом на посаду наставника "синьо-жовтих" є головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань.

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