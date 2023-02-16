Поттер назвал причину поражения Челси от Боруссии в ЛЧ

Наставник "синих" не стал выделять игроков своей команды

Главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. "Синие" уступили "Боруссии" в Дортмунде со счетом 0:1.

Единственный гол был забит в середине второго тайма, напоминает официальный сайт УЕФА.

Преимущество "Челси"

"Боруссия" и "Челси" провели противостояние на высоких скоростях. Мяч практически не задерживался в центре поля. Англичане были близки к забитому голу, в конце первого тайма Феликс даже попал в перекладину ворот соперника.

"Мне понравился матч, это была сильная игра, особенно во втором тайме. "Челси" создал много моментов, но я разочарован пропущенным голом. После перерыва мы доминировали, но пропустили на контратаке. Это разочаровывает.

Необходимо двигаться дальше. "Челси" здорово смотрелся, оставалось только довести преимущество до забитого года. Мы все еще на пути к своему лучшему футболу, но прогресс уже есть", — заверил Грэм Поттер.

Come on lads, time to turn this around! #UCL pic.twitter.com/cuDQ8NSgek — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 15, 2023

Ответный матч

Главный тренер "Челси" пообещал не разочаровать болельщиков в ответном поединке 1/8 плей-офф Лиги чемпионов. Матч в Лондоне пройдет седьмого марта.

"Мои парни отлично справляются со своей работой, но пока у нас далеко не все получается идеально. Обещаю, что мы будем продолжать работать", — заявил Грэм Поттер.

Напомним, в еще одном матче среды 1/8 Лиги чемпионов "Брюгге" уступил дома "Бенфике" со счетом 0:2. Португальцы почти решили задачу по выходу в 1/4 турнира.