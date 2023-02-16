Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow "Челси" не заслужил поражения": Поттер недоволен результатом в Дортмунде arrow

"Челси" не заслужил поражения": Поттер недоволен результатом в Дортмунде

16 февраля 2023 07:14
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Поттер назвал причину поражения Челси от Боруссии в ЛЧ
Наставник "синих" не стал выделять игроков своей команды
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. "Синие" уступили "Боруссии" в Дортмунде со счетом 0:1. 

Единственный гол был забит в середине второго тайма, напоминает официальный сайт УЕФА. 

Читайте также:

Преимущество "Челси"

"Боруссия" и "Челси" провели противостояние на высоких скоростях. Мяч практически не задерживался в центре поля. Англичане были близки к забитому голу, в конце первого тайма Феликс даже попал в перекладину ворот соперника. 

"Мне понравился матч, это была сильная игра, особенно во втором тайме. "Челси" создал много моментов, но я разочарован пропущенным голом. После перерыва мы доминировали, но пропустили на контратаке. Это разочаровывает. 

Необходимо двигаться дальше. "Челси" здорово смотрелся, оставалось только довести преимущество до забитого года. Мы все еще на пути к своему лучшему футболу, но прогресс уже есть", — заверил Грэм Поттер. 

Ответный матч

Главный тренер "Челси" пообещал не разочаровать болельщиков в ответном поединке 1/8 плей-офф Лиги чемпионов. Матч в Лондоне пройдет седьмого марта. 

"Мои парни отлично справляются со своей работой, но пока у нас далеко не все получается идеально. Обещаю, что мы будем продолжать работать", — заявил Грэм Поттер. 

Напомним, в еще одном матче среды 1/8 Лиги чемпионов "Брюгге" уступил дома "Бенфике" со счетом 0:2. Португальцы почти решили задачу по выходу в 1/4 турнира. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

08:23 Долг за коммуналку составил 35,35 млрд грн: за какие услуги не платят украинцы

Новина з відео

08:14 ПВО на юге сбила все "Калибры", запущенные с Черного моря, — Гуменюк

08:13 Макрон провел переговоры с главой МИД Китая: обсуждали Украину

Новина з відео

08:13 Гороскоп на 16 февраля: Близнецам — избегать незапланированных расходов, Львам — продуктивный день

08:11 ВСУ за сутки ликвидировали еще 700 оккупантов: Генштаб о свежих потерях армии рф

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 День единения Украины: что известно об основанном накануне войны празднике

07:55 "Судьба чемпионства решится в последних турах": Гвардиола о победе "Сити" над "Арсеналом"

07:54 РФ поменяла тактику массированных ракетных атак на Украину, — Ермак

07:45 ​​​ О чем будет говорить путин 21 февраля в обращении к парламенту рф несмотря на отсутствие успехов: прогноз ISW

07:44 Украина настаивает на исключении россии из FATF, — Подоляк

Новина з відео

08:14 ПВО на юге сбила все "Калибры", запущенные с Черного моря, — Гуменюк

Новина з відео

08:13 Гороскоп на 16 февраля: Близнецам — избегать незапланированных расходов, Львам — продуктивный день

Новина з відео

07:41 Именины Анны 16 февраля: поздравления в прозе, стихах и открытках

Новина з відео

06:25 "Бенфика" победила "Брюгге": Яремчук не сыграл с бывшей командой

Новина з відео

06:15 Вручение повесток на границе: что нужно знать выезжающим или возвращающимся

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

23:21 Должны сделать весну такой, чтобы действительно чувствовалось, что Украина движется к победе, — Зеленский

Новина з відео

21:47 Враг пытается уничтожить это место: Комаров показал кадры из засекреченного "Центра принятия решений"

Новина з відео

19:20 Одесские коммунальщики сдали 55 литров крови: как стать донором

Новина з відео

19:10 Умер звезда сериалов "Полиция Нью-Йорка" и "Отчаянные домохозяйки": ему было всего 27

Новина з відео

18:33 Оккупанты обсуждают острое желание увольнения из рядов ВС рф: перехват ГУР

Эксклюзив

04:00 Россия готовит в Украине очередную катастрофу и хочет сделать жизнь украинцев невыносимой: подробности новой угрозы

Эксклюзив

19:00 Первого сожгли: на что способен российский "Терминатор"

18:39 Как сирийское правительство препятствует спасательным операциям и ищет выгоду в трагедии

Эксклюзив

17:30 Что будет с ценами на продукты питания в 2023 году

Эксклюзив

16:16 В Херсоне остаются 60 тысяч человек, город обстреливают каждый час: ситуация за сутки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

09:00 Отправили на смерть: зачем россиянам Угледар

08:00 Расследование по сбитию рейса МН17: россию и путина необходимо привлечь к ответственности

19:00 Бедность стучится в дверь, а дети умирают из-за амбиций власти: на что жалуются в россии

Новина з фото

18:31 "Прилеты" есть, наши дома горят", — как живет город Купянск под ежедневными обстрелами

Эксклюзив

18:00 "Враг давит со всех сторон": что происходит в самой горячей точке войны на Донбассе

Актуальное по теме

None 16 Февраль 08:26

Долг за коммуналку составил 35,35 млрд грн: за какие услуги не платят украинцы

None 16 Февраль 08:11

Макрон провел переговоры с главой МИД Китая: обсуждали Украину

None 16 Февраль 08:13

Гороскоп на 16 февраля: Близнецам — избегать незапланированных расходов, Львам — продуктивный день

None 15 Февраль 09:50

День единения Украины: что известно об основанном накануне войны празднике

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB