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"Челсі" не заслужив поразки": Поттер незадоволений результатом у Дортмунді

16 лютого 2023 07:14
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Поттер назвав причину поразки Челсі від Боруссії у ЛЧ
Наставник "синіх" не став виділяти гравців своєї команди
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Головний тренер лондонського "Челсі" Грем Поттер прокоментував поразку своєї команди у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. "Сині" поступилися "Боруссії" у Дортмунді з рахунком 0:1.

Єдиний гол був забитий у середині другого тайму, нагадує офіційний сайт УЄФА.

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Перевага "Челсі"

"Боруссія" та "Челсі" провели протистояння на високих швидкостях. М'яч практично не затримувався у центрі поля. Англійці були близькі до забитого голу, наприкінці першого тайму Фелікс навіть влучив у перекладину воріт суперника.

"Мені сподобався матч, це була сильна гра, особливо у другому таймі. "Челсі" створив багато моментів, але я розчарований пропущеним голом. Після перерви ми домінували, але пропустили на контратаці. Це розчаровує.

Потрібно рухатися далі. "Челсі" мав чудовий вигляд, залишалося лише довести перевагу до забитого року. Ми все ще на шляху до свого найкращого футболу, але прогрес вже є", — запевнив Грем Поттер.

Матч-відповідь

Головний тренер "Челсі" пообіцяв не розчарувати вболівальників у поєдинку у відповідь 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів. Матч у Лондоні пройде сьомого березня.

"Мої хлопці чудово справляються зі своєю роботою, але поки що у нас далеко не все виходить ідеально. Обіцяю, що ми продовжуватимемо працювати", — заявив Грем Поттер.

Нагадаємо, ще в одному матчі середи 1/8 Ліги чемпіонів "Брюгге" поступився вдома "Бенфіці" з рахунком 0:2. Португальці майже вирішили завдання з виходу до 1/4 турніру.

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