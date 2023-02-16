Бенфика победила Брюгге – Яремчук не вышел на поле

"Бенфика" победила "Брюгге": Яремчук не сыграл с бывшей командой
В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА лиссабонская "Бенфика" на выезде оказалась сильнее бельгийского "Брюгге". Украинский нападающий на поле так и не появился.
Подробности матча в материале Новини.LIVE .
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"Брюгге" - "Бенфика" – 0:2
Голы: Жуан Мариу, 51 (пен.), Нерес, 88
"Брюгге": Миньоле, Одои (Нильсен 65), Хендри, Ланг, Мейер, Оньедика, Бьюкенен, Соуа (Ютгла 79), Ванакен, Мехеле, Мата
"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Бах, Аурснес, Чикиньо, Жуан Мариу, Рафаэл Силва (Нерес 65), Отаменди, Флорентину Луиш, Тавареш, Рамуш (Гедеш 65)
Предупреждение: Одои, Соуа - Отаменди
Авторитет голеодора Роман Яремчук заработал именно в Лиге Жюпиле в составе Брюгге. Но после перехода в Португалию его дела пошли не так хорошо, и против бывшей команды в плей-офф он пока на поле не вышел.
В отсутствие украинца "орлы" чуть не пропустили первыми. В первом тайме хозяева забили, но гол Одоя был отменен из-за офсайда после проверки VAR.
После перерыва на 51-й минуте португальцы заработали пенальти. В штрафной хозяев Хендри опередил Рамуш и получил от защитника по ногам. 11-метровый удачно реализовал Жуан Мариу.
🔴 FORÇA SLB ⚪ #EuAmoOBenfica | #UCL pic.twitter.com/YJPA6Rk3ju— SL Benfica (@SLBenfica) February 15, 2023
"Бенфика" отдала мяч сопернику и перешла на игру в контратаках. Но даже при этом "орлы" выглядели гораздо опаснее. Ошибки бельгийцев помогли в концовке экс-горняку Давиду Нересу выйти один на один с вратарем и забить второй мяч.
В итоге уверенная победа 0:2 на чужом поле и Брюгге будет крайне трудно изменить все в ответном матче.
"Боруссия" принял в Дортмунде лондонский "Челси" в рамках первого матча 1/8 плей-офф Лиги чемпионов . Это была равная игра двух любопытных команд.
Гости пропустили несколько хороших моментов, а результат встречи решили индивидуальные качества Карима Адейеми