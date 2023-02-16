Бенфіка перемогла Брюгге – Яремчук не вийшов на поле

"Бенфіка" перемогла "Брюгге": Яремчук не зіграв з колишньою командою
У першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА лісабонська "Бенфіка" на виїзді виявилась сильніше бельгійського "Брюгге". Український нападник так на полі й не з‘явився.
Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE.
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"Брюгге" — "Бенфіка" – 0:2
Голи: Жуан Маріу, 51 (пен.), Нерес, 88
"Брюгге": Міньйоле, Одої (Нільсен 65), Хендрі, Ланг, Мейєр, Оньєдіка, Бьюкенен, Соуа (Ютгла 79), Ванакен, Мехеле, Мата
"Бенфіка": Влаходімос, Грімальдо, Бах, Аурснес, Чикіньо, Жуан Маріу, Рафаел Сілва (Нерес 65), Отаменді, Флорентіну Луїш, Тавареш, Рамуш (Гедеш 65)
Попередження: Одої, Соуа — Отаменді
Авторитет голеодора Роман Яремчук заробив саме в Лізі Жюпіле в складі "Брюгге". Але після переходу в Португалію його справи пішли не так добре й проти колишньої команди в плей-офф він поки що на поле не вийшов.
За відсутності українця "орли" ледве не пропустили першими. У першому таймі господарі забили, але гол Одоя було скасовано через офсайд після перевірки VAR.
Після перерви, на 51-й хвилині, португальці заробили пенальті. У штрафному господарів Хендрі випередив Рамуш й отримав від захисника по ногах. 11-метровий вдало реалізував Жуан Маріу.
🔴 FORÇA SLB ⚪#EuAmoOBenfica | #UCL pic.twitter.com/YJPA6Rk3ju— SL Benfica (@SLBenfica) February 15, 2023
"Бенфіка" віддала м‘яч супернику та перейшла на гру в контратаках. Але навіть при цьому "орли" виглядали набагато небезпечнішими. Помилки бельгійців допомогли у кінцівці екс-гірнику Давиду Нересу вийти віч-на-віч з воротарем та забити другий м‘яч.
У підсумку впевнена перемога 0:2 на чужому полі й "Брюгге" буде вкрай важко змінити все у матчі відповіді.
"Боруссія" прийняв у Дортмунді лондонський "Челсі" в рамках першого матчу 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів. Це була рівна гра двох цікавих команд.
Гості пропустили кілька добрих моментів, а результат зустрічі вирішили індивідуальні якості Каріма Адейємі