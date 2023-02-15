Боруссія обіграла Челсі у Дортмунді в рамках Ліги чемпіонів

Українець Михайло Мудрик провів на полі 71 хвилину

"Боруссія" прийняв у Дортмунді лондонський "Челсі" в рамках першого матчу 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів. Це була рівна гра двох цікавих команд.

Гості пропустили кілька добрих моментів, а результат зустрічі вирішили індивідуальні якості Каріма Адейємі, повідомляє портал Новини.LIVE.

"Боруссія" у 2023 році набрала крейсерську швидкість. Команда Едіна Терзіча обіграє у Бундеслізі одного суперника за іншим. Але Ліга чемпіонів більш серйозне випробування. "Челсі" завдав німцям неприємностей навіть попри те, що у трьох матчах перед цією зустріччю набрав лише три очки.

"Боруссія" (Дортмунд) — "Челсі" — 1:0 (0:0)

Гол: Адейємі, 63.

"Боруссія": Кобель — Вольф (Рієрсон, 73), Зюле, Шлоттербек, Геррейро — Емре Джан — Адеймі (Байно-Гіттенс, 78), Беллінгем (капітан), Озкан, Брандт — Алле (Модест, 68).

Тренер: Едін Терзіч.

"Челсі": Кепа — Джеймс, Кулібалі, Тьягу Сілва (капітан), Чілуелл (Маунт, 71) — Лофтус-Чік, Енцо Фернандес — Фелікс - Зієш, Мудрик (Кукурелья, 71) — Хавертц.

Тренер: Грем Поттер.

Більшість поєдинку команди провели на високих швидкостях. Одна атака змінювала іншу, м'яч практично не затримувався у центрі поля. Воротаря "Челсі" та "Боруссії" довелося не раз рятувати одноклубників від пропущених голів.

Михайлу Мудрику вдався дебют поєдинку, одного разу хавбек навіть зумів вирватися на ударну позицію, але його постріл був заблокований. Найкращий шанс у першому таймі втратив активний Фелікс, який пробив у поперечину воріт суперника.

Гол був забитий на 63-й хвилині. Хазяї поля "відбилися" після кутового біля воріт Кобеля, Геррейро точною передачею кинув у прорив Адейемі. Карім від центру поля набрав швидкість, втік від Фернандеса та не залишив шансів голкіперу, 1:0.

AS FAST AS HE CAN ⚡️ pic.twitter.com/Zqh6GpfQyT — Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 15, 2023

"Челсі" міг відігратися на 78-й хвилині. Кобель став на шляху м'яча після потужного удару у виконанні Кулібалі. Це сповільнило сферу, але вона продовжила котитися у ворота. Емре Джан вибив м'яч майже з лінії. Дортмунд виграв перший поєдинок у "Челсі", але у лондонців буде шанс помститися кривднику на "Стемфорд Брідж". Безвиграшна серія команди Поттера продовжується.

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" обіграв "Арсенал" у перенесеному матчі 12 туру англійської Прем'єр-ліги. Підопічні Хосепа Гвардіоли стали першою командою, яка сім разів поспіль здолала "канонірів" на виїзді.