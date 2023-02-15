Манчестер Сити обыграл Арсенал в Лондоне

Команда Хосепа Гвардиолы провела один из лучших матчей в сезоне

В перенесенном матче 12 тура английской Премьер-лиги "Арсенал" принял на "Эмирэйтс" "Манчестер Сити". Эти команды претендуют на чемпионский титул, и в последние недели "горожане" начали догонять "канониров".

Поединок прошел в упорной и бескомпромиссной борьбе, сообщает портал Новини.LIVE.

Команда Микеля Артеты постепенно начала терять в АПЛ очки, сказывается ограниченный кадровый ресурс. Если бы "Манчестер Сити" демонстрировал тот же темп, что в прошлом сезоне, подопечные Пепа Гвардиолы уже могли бы вырваться на первое место.

"Арсенал" — "Манчестер Сити" — 1:3 (1:1)

Голы: Сака, 42 (с пенальти) — Де Брюйне, 24; Грилиш, 72; Холанд, 83.

"Арсенал": Рамсдейл — Томиясу (Уайт, 83), Салиба, Габриэл, Зинченко — Жоржиньо, Джака (Виейра, 83) — Эдегор, Сака, Мартинелли (Троссард, 76) — Нкетиа.

Тренер: Микель Артета.

"Манчестер Сити": Эдерсон — Уокер, Диаш, Аке, Родриго — Де Брюйне (Филлипс, 88), Гюндоган, Бернарду Силва — Марез (Аканджи, 61), Грилиш (Фоден, 77) — Холанд.

Тренер: Хосеп Гвардиола.

Уже на 22 минуте "канониры" могли выйти вперед. Зинченко забросил мяч на Нкетию, который не попал в створ ворот из выгодной позиции. В ответной атаке Де Брюйне воспользовался ошибкой Томиясу, перехватил мяч и переиграл голкипера, 0:1.

"Арсенал" отметил очередным выпадом Нкетии, которому ассистировал Джака. Форвард протолкнул мяч мимо вратаря, но того "на ленточке" подстраховал Аке. А затем Эдерсон при выходе из ворот врезался в активного Нкетию. Букайо Сака уверенно реализовал пенальти, 1:1. Незадолго до перерыва Родриго рикошетом от Аке попал в перекладину.

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Во втором тайме Холанд ворвался в штрафную "Арсенала", где его придержал Габриэл! Судья назначил пенальти, но пересмотрел эпизод и отметил своего решение из-за офсайда у норвежца.

Команды принялись создавать один момент за другим. Лучшую реализацию продемонстрировал "Сити". На 72-й минуте Холанд прострелил вдоль чужих ворот, Гюндоган пропустил мяч, и Грилиш забил рикошетом от Томиясу, 1:2.

На 82-й минуте Гюндоган отдал пас под рывок Де Брюйне, Кевин прострелил в штрафную, где Холанд быстро обработал мяч и точно пробил в дальний угол ворот, 1:3.

"Манчестер Сити" уверенно победил в Лондоне и сравнялся с "Арсеналом" по очкам. Основная борьба в АПЛ еще впереди.

Напомним, форвард из Нигерии может стать футболистом киевского "Динамо". В данный момент ведутся переговоры о переезде результативного футболиста в украинский клуб.