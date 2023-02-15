Ярослава Магучих выиграла шестой подряд старт в сезоне

Украинка завоевала шестую золотую медаль в 2023 году

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих продолжает демонстрировать исключительные результаты в 2023 году.

Бронзовая призерка летних Олимпийских игр-2020 добыла победы на престижном турнире в Словакии, сообщает Twitter-аккаунт Национального олимпийского комитета Украины.

21-летняя Ярослава Магучих завоевала шестую подряд победу в 2023 году. На этот раз украинская прыгунья в высоту не знала равных на этапе мирового легкоатлетического тура в Словакии.

Новый рекорд Магучих

Ярослава Магучих уверенно продлила свою победную серию, которая теперь составляет уже шесть стартов в сезоне. При этом она одержала третью победу в карьере в Банской Быстрице.

Украинка завоевала золотую медаль с результатом 1,97 м. При этом, уже в ранге победительницы, Ярослава Магучих штурмовала 2.04 м, но эта высота ей пока не покорилась.

Серебрянная медаль на счету Елены Валортигаре из Италии, которая лишь по сумме попыток опередила представительницу Черногории Марию Вукович. Обе легкоатлетки показали результат в 1.95. В шаге от пьедестала остановилась еще одна украинка Екатерина Табашник.

World Athletics Indoor Tour Silver. Словакия

Ярослава Магучих (Украина) — 1.97 Елена Валортигара (Италия) — 1.95 Мария Вукович (Черногория) — 1.95 Екатерина Табашник (Украина) — 1.93 Лаура Зиалор (Великобритания) — 1.88.

Напомним, Килиан Мбаппе не собирался выходить на замену в матче 1/8 ЛЧ "ПСЖ" — "Бавария". Форвард не полностью восстановился после травмы, но его участие в игре оказалось необходимым.

Нигерийский форвард может стать футболистом киевского "Динамо". В данный момент ведутся переговоры о переезде результативного футболиста в украинский клуб.