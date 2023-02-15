Килиан Мбаппе не собирался выходить на поле в матче с Баварией

"Я не должен был играть и не знаю, почему не засчитали мои голы": Мбаппе о матче с "Баварией" в ЛЧ
Лидер французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе поделился мнением о первом матче 1/8 Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии".
Единственный гол в матче забил бывший футболист "ПСЖ" Кингсли Коман, напоминает RMC Sports.
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24-летний Килиан Мбаппе восстановился после травмы бедра незадолго до первого матча 1/8 плей-офф Лиги чемпионов против "Баварии". Он начал поединок на скамейке запасных, но потом вышел на поле.
Le message offensif de Mbappé pour le match retourhttps://t.co/3kEFAAUuE9— RMC Sport (@RMCsport) February 15, 2023
Шанс на реванш
Французский форвард забил два гола, но они не были засчитаны из-за положения "вне игры". В результате "ПСЖ" уступил "Баварии" со счетом 0:1.
"Очевидно, что у "ПСЖ" в последние недели появились проблемы. Результаты команды стали их отражением. Несмотря на поражение, мы видели, что можем создать "Баварии" проблемы и были близки к тому, чтобы сравнять счет. Теперь придется побеждать в Мюнхене", — рассказал Килиан Мбаппе.
🗣 Mbappé après #PSGBayern en zone mixte :— RMC Sport (@RMCsport) February 14, 2023
💬 "On n'a perdu que 1-0, il n'y a plus de but à l'extérieur... Après il faudra jouer avec ce qu'on a dans le pantalon pour aller remporter la qualification là-bas."https://t.co/tkWGB3s08k pic.twitter.com/FrRAUDRDoR
Судейство в матче
Форвард признался, что не собирался выходить на поле в этом матче. Ему должны были предоставить еще несколько дней для полного восстановления после травмы.
"Я был удивлен тому, что мне сказали готовиться к выходу на поле. Но понимал, что должен помочь ребятам и очень хотел это сделать. Жаль, что оба моих гола не были засчитаны. Наверно рефери виднее, для этого и существует VAR", — объяснил Килиан Мбаппе.
Напомним, нигерийский форвард может стать футболистом киевского "Динамо". В данный момент ведутся переговоры о переезде результативного футболиста в украинский клуб.
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