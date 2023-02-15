Матч ПСЖ и Баварии — Нагельсманн назвал причину победы в 1/8 ЛЧ

Немецкий клуб продолжает побеждать в каждом матче Лиги чемпионов

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн остался доволен результатом первого матча с "ПСЖ" в 1/8 плей-офф Лиги чемпионов. Немецкий клуб победил в Париже со счетом 1:0.

Наставник "Баварии" рассказал, чем его удивил соперник, в интервью официальному сайту УЕФА.

Мюнхенская "Бавария" продолжила победную серию в Лиге чемпионов благодаря триумфу на выезде в первом поединке против "ПСЖ". Немецкая команда в сезоне 2022/2023 выиграла уже семь еврокубковых встреч. Рекорд по этому показателю был установлен в сезоне 2019/2020,в котором "Бавария" победила во всех 11 матчах и выиграла Лигу чемпионов.

Доминирование "Баварии"

Наставник команды Юлиан Нагельсманн поблагодарил своих подопечных, которые сумели воспользоваться проблемами соперника с составом. Он отметил, что "Баварии" удавалось не подпускать соперника на ударные позиции.

"Первая четверть матча удалась "Баварии" лучше всего. Мы очень активно начали это противостояние, владели игровым и территориальным преимуществом. Я был удивлен пассивности "ПСЖ", ожидал от них большего.

Я доволен первым таймом. Начало второй половины матча тоже получилось неплохим. Главное, что "Бавария" смогла забить гол. После этого в игре восстановился баланс. У "ПСЖ" было несколько опасных моментов, но в основном речь шла об офсайде", — рассказал Юлиан Нагельсманн.

Напомним, киевское "Динамо" работает над усилением линии атаки. Руководство клуба ведет переговоры о трансфере результативного африканского форварда.

Тем временем сборная Украины скоро получит нового главного тренера. Им может стать не Сергей Ребров, а наставник полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник.