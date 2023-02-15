Матч ПСЖ и Баварии — Нагельсманн назвал причину победы в 1/8 ЛЧ

"Соперник играл очень пассивно": тренер "Баварии" объяснил причины победы над "ПСЖ" в матче 1/8 ЛЧ
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн остался доволен результатом первого матча с "ПСЖ" в 1/8 плей-офф Лиги чемпионов. Немецкий клуб победил в Париже со счетом 1:0.
Наставник "Баварии" рассказал, чем его удивил соперник, в интервью официальному сайту УЕФА.
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Мюнхенская "Бавария" продолжила победную серию в Лиге чемпионов благодаря триумфу на выезде в первом поединке против "ПСЖ". Немецкая команда в сезоне 2022/2023 выиграла уже семь еврокубковых встреч. Рекорд по этому показателю был установлен в сезоне 2019/2020,в котором "Бавария" победила во всех 11 матчах и выиграла Лигу чемпионов.
Away win ✅— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) February 14, 2023
Clean sheet ✅#MiaSanMia #PSGFCB pic.twitter.com/HAQvuFj78B
Доминирование "Баварии"
Наставник команды Юлиан Нагельсманн поблагодарил своих подопечных, которые сумели воспользоваться проблемами соперника с составом. Он отметил, что "Баварии" удавалось не подпускать соперника на ударные позиции.
"Первая четверть матча удалась "Баварии" лучше всего. Мы очень активно начали это противостояние, владели игровым и территориальным преимуществом. Я был удивлен пассивности "ПСЖ", ожидал от них большего.
Я доволен первым таймом. Начало второй половины матча тоже получилось неплохим. Главное, что "Бавария" смогла забить гол. После этого в игре восстановился баланс. У "ПСЖ" было несколько опасных моментов, но в основном речь шла об офсайде", — рассказал Юлиан Нагельсманн.
The perfect Valentine's Day 😘#MiaSanMia #PSGFCB pic.twitter.com/ogJC8fgm06— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) February 14, 2023
Напомним, киевское "Динамо" работает над усилением линии атаки. Руководство клуба ведет переговоры о трансфере результативного африканского форварда.
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