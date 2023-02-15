Матч ПСЖ и Баварии — тренер Галтье недоволен счетом

"Мы разочарованы": тренера "ПСЖ" расстроил матч ЛЧ с "Баварией"
Главный тренер французского "ПСЖ" Кристоф Галтье прокомментировал результат первого поединка 1/8 плей-офф Лиги чемпионов. Парижане на своем поле уступили "Баварии" (0:1).
Наставник считает, что соперник не заслужил победу, сообщает официальный сайт УЕФА.
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К середине февраля 2023 года "ПСЖ" потерпел уже пятое поражение в сезоне. При этом за весь прошлый сезон парижане проиграли всего четыре раза.
Игровые проблемы "ПСЖ"
Единственный гол в матче с "Баварией" "ПСЖ" пропустил на 53-й минуте, когда отличился Кингсли Коман. Мюнхенцы доигрывали матч в меньшинстве, но все равно удержали победу.
"Мы знали, что этот поединок будет тяжелым. Не все футболисты сыграли так, как было надо. "Бавария" провели хорошие первые 60 минут игры и заслужила гол. Но потом "ПСЖ" наладил командные взаимодействия и превосходил соперника во всех игровых компонентах. Но забить не получилось.
Мы очень разочарованы. Это поражение еще не означает вылет из турнира. Я подозревал, что если мы будем играть так, без глубины, без вертикальности, то у нас будет очень трудный первый тайм. Знал, как исправить ситуацию. Но как только я решил выпустить на поле Мбаппе, "Бавария" забила гол. Все решится в ответном матче", — рассказал Кристоф Галтье.
Напомним, киевское "Динамо" работает над усилением линии атаки. Руководство клуба ведет переговоры о трансфере результативного африканского форварда.
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