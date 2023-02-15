Баварія здолала ПСЖ, а Мілан — Тоттенгем: як пройшли перші матчі плей-офф Ліги чемпіонів

Завершився перший матч

Сьогодні, 14 лютого, відбулись перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у якому французький ПСЖ зіграв проти мюнхенської Баварії. Своєю чергою на полі міланського стадіону "Сан-Сіро" зустрілись італійський "Мілан" та англійський "Тоттенгем".

Обидві гри розпочались о 22:00 за київським часом.

"ПСЖ" — "Баварія"

Французький "ПСЖ" прийняв у Парижі мюнхенську "Баварію". Відомо, що на груповому етапі Ліги чемпіонів "Баварія" виграла всі шість матчів, набравши 18 очок та посівши перше місце. "ПСЖ", своєю чергою, посів друге місце після "Бенфіки", набравши 14 балів.

Команда Крістофа Галтьє поступилась супернику із рахунком 0:1. Єдиним голом відзначився Кінгслі Коман на 53-й хвилині.

Склад команди:

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі (Кімпембе, 46), Рамос, Маркіньос, Мендеш — Заїр-Емрі (Руїс, 57), Данілу, Верратті, Солер (Мбаппе, 57) — Мессі, Неймар.



Баварія: Зоммер — Павар, Упамекано, де Лігт — Канселу (Девіс, 46), Кімміх, Горецка, Коман — Сане (Станішич, 90), Мусіала (Гравенберх, 87) — Шупо-Мотінг.

Арбітр: Майкл Олівер (Англія)

"Мілан" — "Тоттенгем"

Італійський "Мілан" зустрівся на "Сан-Сіро" із англійський "Тоттенгемом". "Мілан" із мінімальним рахунком здолав суперника. Результат зустрічі — 1:0 на користь італійців. На 71-й хвилині відзначився Браім Діас.

Склад команди:

Мілан: Тетерушану — Тіав, Калулу, К'єр, Тео Ернандес — Салемакерс (Мессіас, 77), Крунич, Тоналі (Побега, 86), Діас (Де Кетеларе, 77), Леау (Ребич, 90+1) — Жиру.

Тоттенгем: Форстер — Лангле (Девіс, 81), Даєр, Ромеро, Емерсон — Сарр, Скіпп, Сон (Данжума, 81), Перішич, Кулусевскі (Рішарлісон, 70) — Кейн.

Нагадаємо, колишній захисник збірної Іспанії та каталонської "Барселони" Жерар Піке порівняв двох футболістів, із якими йому доводилося виходити на поле. Піке поділився думкою про розвиток кар'єри Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.