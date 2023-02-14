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Мбаппе та Мессі повертаються на поле: анонс матчу Ліги чемпіонів "ПСЖ" — "Баварія"

14 лютого 2023 11:55
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Де і коли дивитись матч 1/8 ЛЧ ПСЖ — Баварія
Ліга чемпіонів повертається після паузи на День усіх закоханих
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

У першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів французький "ПСЖ" прийме у Парижі мюнхенську "Баварію". Ще нещодавно підопічні Крістофа Галтьє вважалися фаворитами протистояння, але розстановка сил у цій парі змінилася.

Німецька команда має хороші шанси на вихід до чвертьфіналу єврокубкового турніру, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Чинні чемпіони Франції та Німеччини зійдуться у безкомпромісному протистоянні на стадіоні "Парк де Пренс". Найкращі футболісти світу подарують уболівальникам незабутнє видовище, що часто відбувається у поєдинках плей-офф Ліги чемпіонів. Найцікавіше полягає в тому, що шанси команд приблизно рівні. Передбачити переможця складно.

Де і коли дивитися матч 1/8 ЛЧ "ПСЖ" — "Баварія" онлайн

У вівторок, 14 лютого, Ліга чемпіонів повертається на стадіони та екрани. О 22:00 за київським часом "ПСЖ" прийме на "Парк де Пренс" у Парижі мюнхенську "Баварію". Команди виведе на поле головний арбітр з Англії Майкл Олівер.

Вболівальники в Україні зможуть переглянути матч "ПСЖ" — "Баварія" онлайн за умови підписки на платформі Megogo.

Анонс матчу "ПСЖ" — "Баварія"

Французька команда підійшла до цього протистояння у складний період сезону. "ПСЖ" втратив через травму стегна Кіліана Мбаппе, після чого двічі поспіль програв: "Монпельє" (1:2) та "Монако" (1:3). "Марсель" підібрався до чемпіонів на відстані п'яти очок, але головне навіть не це. Без свого лідера парижани постали зовсім іншою командою — вони втратили швидкість і силу.

На щастя для "ПСЖ", Мбаппе швидко повернувся до ладу та зможе взяти участь у цьому матчі. Разом із ним відновився після травми й Ліонель Мессі. А ось Санчеш, Вератті, Мукієле та Кімпембе залишаються в лазареті.

"Баварія" зуміла покращити становище у турнірній таблиці. "Уніон Берлін" та "Боруcсія Дортмунд" переслідують мюнхенців, але команда Юліана Нагельсманна хоча б повернулася на перше місце у турнірній таблиці.

Мюнхенці без проблем впоралися у своїх останніх матчах з "Майнцем", "Бохумом" та "Вольфсбургом", перемігши загалом 10:2. У грі "Баварії" вистачає проблем, які найчастіше виявляються у матчах із сильними опонентами. Але принаймні мюнхенці підійшли до протистояння у Лізі чемпіонів у гарному настрої. Але без травмованих Мане, Нойєр, Ернандеса та Мазрауї.

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