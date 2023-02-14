Футболисты Миная подрались на сборах с игроками российского Шинника

Украинские футболисты вступили в спор с россиянами с использованием экстренных аргументов

Футболисты украинского клуба "Минай" оказались втянуты в скандал с массовой дракой. Инцидент произошел на зимних сборах команды в Турции.

Подопечные Владимира Шарана подрались с футболистами ярославского клуба "Шинник", сообщают российские информ агентства.

С чего начался конфликт?

Потасовка произошла в отеле Royal Seginus, где разместились делегации обеих команд. Инцидент произошел в понедельник, 13 февраля. Россияне утверждают, что несколько футболистов "Миная" якобы потребовали от начальника "Шинника" спеть гимн Украины.

Согласно утверждению российских журналистов, начальник российской команды предложил украинцам "разобраться на улице", однако сотрудники отеля в итоге разняли конфликтующие стороны.

Жаркое противостояние

После этого футболисты "Миная" и "Шинника" оказались в одном лифте, при выходе из которого началась драка. В итоге пришлось вызывать сотрудников правопорядка и скорую помощь. После этого в гостинице на постоянной основе дежурят двое сотрудников полиции и дополнительные наряды охраны.

Стоит дополнительно отметить, что сразу несколько игроков "Шинника" пострадали в результате драки и обратились за оказанием медицинской помощи. О подобных фактах в "Минае" ничего не известно.

Напомним, киевское "Динамо" работает над усилением линии атаки. Руководство клуба ведет переговоры о трансфере результативного африканского форварда.

Тем временем сборная Украины скоро получит нового главного тренера. Им может стать не Сергей Ребров, а наставник полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник.

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