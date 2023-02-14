Фигурист Роман Костомаров потерял руки после того, как ему ампутировали стопы

Олимпийский чемпион остается в критическом состоянии

Российский фигурист Роман Костомаров остается в больнице после ампутации стоп, вызванных гангреной. Состояние здоровья спортсмена резко ухудшилось на фоне осложнений, вызванных пневмонией.

Недавно Костомарову провели еще одну операцию, в ходе которой Роману ампутировали кисти рук, сообщает "Комсомольская правда".

46-летний Роман Костомаров остается в критическом состоянии. Олимпийский чемпион 1996-го года попал в больницу после того, как на фоне коронавирусной инфекции у него развился сепсис. По другим сведениям, фигурист заболел после купания в проруби.

Врачи утверждают, что у спортсмена начался некроз в нижних конечностях: сначала в левой стопе, а потом и в правой. Гангрена и привела к тому, что Роману Костомарову ампутировали стопы.

Ухудшение состояния спортсмена

Однако врачам не удалось остановить некроз тканей. Кисти бывшего чемпиона мира и Европы по фигурному катанию тоже начали чернеть. Врачам не удалось остановить этот процесс. Недавно фигурист перенес еще одну операцию — ему ампутировали кисти рук.

В настоящее время Роман Костомаров подключен к аппарату ЭКМО (метод искусственного насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности). Врачи продолжают бороться за его жизнь.

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