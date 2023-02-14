Фігурист Роман Костомаров втратив руки після того, як йому ампутували стопи

Олімпійський чемпіон залишається у критичному стані

Російський фігурист Роман Костомаров залишається у лікарні після ампутації стоп, спричинених гангреною. Стан здоров'я спортсмена різко погіршився на тлі ускладнень, викликаних пневмонією.

Нещодавно Костомарову провели ще одну операцію, під час якої Роману ампутували кисті, повідомляє "Комсомольська правда".

46-річний Роман Костомаров залишається у критичному стані. Олімпійський чемпіон 1996 року потрапив до лікарні після того, як на тлі коронавірусної інфекції у нього розвинувся сепсис. За іншими даними, фігурист захворів після купання в ополонці.

Лікарі стверджують, що у спортсмена почався некроз у нижніх кінцівках: спочатку у лівій стопі, а потім і у правій. Гангрена і призвела до того, що Роману Костомарову ампутували стопи.

Погіршення стану спортсмена

Проте лікарям не вдалося зупинити некроз тканин. Кисті колишнього чемпіона світу та Європи з фігурного катання теж почали чорніти. Лікарям не вдалося зупинити цей процес. Нещодавно фігурист переніс ще одну операцію — йому ампутували кисті.

Зараз Роман Костомаров підключений до апарату ЕКМО (метод штучного насичення крові киснем при розвитку тяжкої дихальної недостатності). Лікарі продовжують боротися за його життя.

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